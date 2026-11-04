Bobby Pulido: ¿“Desvelado” está dedicada a Selena Quintanilla? Esta es la verdadera historia detrás de la canción

Bobby Pulido aclaró la verdadera historia detrás de “Desvelado”, canción que durante años fue relacionada con Selena Quintanilla. / Especial

El cantante texano aclaró si su mayor éxito musical tiene alguna relación con la historia de amor que nunca ocurrió con la reina del Tex-Mex

Bobby Pulido alcanzó la fama con “Desvelado”, una de las canciones más reconocidas del Tex-Mex. Sin embargo, durante años surgió una teoría entre sus seguidores: que el tema estaba dedicado a Selena Quintanilla, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana.

La especulación tomó fuerza por la letra de la canción, que habla de un hombre enamorado de alguien a quien considera inalcanzable. Además, el sencillo fue lanzado en 1995, meses después del asesinato de Selena, ocurrido el 31 de marzo de ese año.

Aunque la historia parecía tener sentido para algunos fanáticos, el propio Bobby Pulido se encargó de aclarar que la canción no fue escrita para la intérprete de “Como la Flor”.

¿Quién escribió realmente “Desvelado” de Bobby Pulido?

El tema fue compuesto por Jorge Amena, no por Bobby Pulido. De acuerdo con las declaraciones que el cantante ofreció a distintos medios, decidió grabarlo porque le gustó, pero la historia que cuenta la letra no correspondía a una experiencia personal.

“Desvelado” formó parte de su álbum debut homónimo, publicado en 1995. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de su trayectoria y ayudó a posicionarlo dentro de la escena del Tex-Mex.

Su letra melancólica, que describe el sentimiento de estar enamorado de alguien aparentemente imposible de alcanzar, fue precisamente uno de los elementos que alimentaron las interpretaciones sobre su supuesto significado.

“Desvelado” se convirtió en uno de los temas más populares de Bobby Pulido desde su lanzamiento en 1995. / Redes

Bobby Pulido confesó que sí le gustaba Selena Quintanilla

Aunque negó que “Desvelado” estuviera dedicada a Selena, Bobby Pulido sí reconoció que sentía atracción por ella desde que ambos eran jóvenes.

El cantante explicó que conoció a la intérprete desde la infancia, mucho antes de que alcanzara la fama internacional. Incluso recordó que asistió a su funeral, tras su asesinato en marzo de 1995.

“Yo la conocía (a Selena Quintanilla) desde que éramos chicos, mi carrera empezó cuando ella murió. Yo fui a su funeral y sí, no te puedo mentir que me gustaba y mucho, desde que éramos chicos, pero nunca se hizo nada, nunca hubo nada”, declaró el artista.

Pulido también explicó que, aunque la canción no tenía relación con la cantante, sí le recordaba a ella porque fue lanzada aproximadamente seis meses después de su muerte.

Selena Quintanilla y Bobby Pulido se conocían desde jóvenes; el cantante recordó su admiración por la reina del Tex-Mex. / Redes

¿Cuándo se estrenó “Desvelado” de Bobby Pulido?

“Desvelado” fue lanzada en 1995 como parte del primer disco de Bobby Pulido. El sencillo tuvo una gran recepción entre el público y se convirtió en una pieza fundamental de su repertorio musical.

Con el paso de los años, la canción permaneció como uno de los temas más identificables del intérprete y un clásico para los seguidores de la música tejana.

Ahora, Bobby Pulido también atraviesa una nueva etapa fuera de los escenarios, luego de declarar su victoria en las elecciones por el Distrito 15 de Texas, donde compitió contra la republicana Monica De La Cruz por un lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.