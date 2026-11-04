Los beneficiarios pueden solicitar la devolución de movimientos bancarios que no realizaron. Conoce el teléfono para levantar un reporte y cuánto tiempo tiene el banco para responder

Encontrar menos dinero del esperado en la Tarjeta del Bienestar puede ser señal de un movimiento bancario no autorizado. Esta situación representa un riesgo para quienes reciben pensiones y apoyos sociales, especialmente cuando desconocen cómo presentar una reclamación. Ante cualquier retiro o compra sospechosa, los beneficiarios tienen derecho a solicitar una investigación y buscar la recuperación de sus recursos.

Los problemas relacionados con operaciones bancarias no reconocidas forman parte de las quejas que atiende la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Según la información difundida, el organismo recibe alrededor de 145 mil asuntos relacionados con instituciones bancarias cada año, entre los que se encuentran inconformidades por movimientos que los titulares aseguran no haber autorizado.

¿Cómo recuperar el dinero de un cargo no reconocido en la Tarjeta del Bienestar?

Quienes descubran alguna irregularidad en su cuenta deben comunicarse al 800 900 2000, línea de atención del Banco del Bienestar, disponible las 24 horas. Desde este número pueden reportar la situación y solicitar el bloqueo de la tarjeta para impedir nuevas operaciones. Es importante conservar los datos del reporte, así como cualquier comprobante que permita identificar la cantidad sustraída.

El procedimiento continúa con una reclamación ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del banco. Esta oficina recibe solicitudes de aclaración y debe proporcionar un documento que confirme la recepción del caso, acompañado de un número de folio, fecha y hora. Los afectados también pueden comunicarse al 55 5481 3300, extensión 4487, o escribir al correo ueau@bancodelbienestar.gob.mx para recibir orientación sobre su trámite.

Una de las principales dudas es cuánto tarda el dinero en regresar a la cuenta. La Condusef establece que, bajo determinadas condiciones, los bancos deben realizar un abono a más tardar el segundo día hábil bancario cuando se reclaman operaciones de débito efectuadas durante las 48 horas anteriores al reporte. No obstante, esto no significa que todas las reclamaciones se resuelvan automáticamente, pues la institución puede investigar el origen del movimiento y revertir una devolución provisional si demuestra que fue autorizado.

Los beneficiarios de la Tarjeta del Bienestar pueden reclamar cargos que no reconozcan./ RS

Fraudes por WhatsApp y mensajes falsos ponen en riesgo los apoyos

Además de los movimientos desconocidos, los usuarios deben mantenerse atentos a los engaños que circulan por WhatsApp, mensajes de texto y redes sociales. Una de las prácticas utilizadas por los estafadores consiste en enviar avisos sobre supuestos problemas con los depósitos, tarjetas bloqueadas o trámites pendientes. Estos mensajes pueden incluir enlaces a sitios falsos diseñados para obtener información bancaria, por lo que no se debe compartir el NIP, contraseñas ni códigos de seguridad.

Si después de presentar la aclaración el banco no ofrece una solución, los beneficiarios pueden acudir a la Condusef, cuyo número de atención es 55 53 400 999.