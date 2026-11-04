Más de 94 mil productores de aguacate cuentan con protección fitosanitaria en México. Las autoridades advierten que las plagas pueden provocar pérdidas de hasta el 90% de las cosechas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que el 93% de la superficie cultivada de aguacate en México cuenta con reconocimiento como zona libre de barrenadores, insectos capaces de provocar graves afectaciones en las plantaciones. A través de una estrategia de vigilancia sanitaria, las autoridades buscan proteger la producción nacional, que alcanza casi 3 millones de toneladas anuales.

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Mediante la Campaña Nacional contra Plagas del Aguacatero, que opera en 15 entidades del país, se han certificado 243 mil 926 hectáreas, en beneficio de más de 94 mil productores de pequeña y mediana escala. La medida también permite reducir los gastos destinados al combate de plagas y mantener las condiciones necesarias para comercializar el fruto dentro y fuera de México.

¿Qué tan peligroso es el gusano barrenador para los aguacates?

El riesgo para los agricultores se encuentra principalmente en las larvas de estos insectos, que dañan las ramas de los árboles y el interior del hueso del aguacate. Según la Sader, una infestación sin control puede ocasionar pérdidas de hasta el 90% de la cosecha. Entre las especies vigiladas se encuentran Macrocopturus aguacatae, Conotrachelus perseae, Conotrachelus aguacatae, Heilipus lauri y Stenoma catenifer, organismos que pueden comprometer el rendimiento de las huertas.

Para prevenir su propagación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha reconocido como zonas libres de estas plagas a 103 municipios y 12 zonas agroecológicas. Los productores deben cumplir con revisiones de frutos, registros sanitarios y medidas de prevención establecidas en las normas NOM-069-FITO-1995 y NOM-066-FITO-1995, relacionadas con la protección de las plantaciones y la movilización del aguacate.

El reconocimiento sanitario tiene una vigencia de 24 meses, por lo que las regiones certificadas deben conservar las condiciones exigidas durante ese periodo. Para ello, es necesario mantener programas de vigilancia y controles que permitan detectar oportunamente cualquier presencia de insectos que ponga en riesgo las cosechas.

La Sader informó que el 93% de los cultivos de aguacate en México están libres de plagas./ Pixabay

Michoacán refuerza vigilancia para proteger la producción de aguacate

En Michoacán, principal estado productor de aguacate, un total de 50 municipios y 185 mil 705 hectáreas cuentan con reconocimiento fitosanitario. Para proteger estas áreas, funcionan cinco Puntos de Verificación Interna (PVI), ubicados en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, donde se supervisa el traslado de cargamentos y se busca evitar el ingreso de plagas.