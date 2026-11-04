¿Cuánto ganarás en la frontera norte en 2027? Así quedaría el salario mínimo con los aumentos propuestos

Actualmente, el pago mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos diarios./Especial

El pago diario podría pasar de 440.87 a 493.77 pesos, dependiendo de la negociación entre sindicatos, empresarios y Gobierno, la cifra definitiva se conocerá en diciembre

El salario mínimo para los trabajadores de la Zona Libre de la Frontera Norte podría aumentar a partir del 1 de enero de 2027, pero todavía no existe una cantidad oficial. Las negociaciones ya comenzaron y las propuestas que se encuentran sobre la mesa van del 6% al 12%, por lo que el ingreso diario y mensual podría cambiar dependiendo del acuerdo final.

Actualmente, las personas que trabajan en esta región reciben 440.87 pesos diarios, equivalentes a aproximadamente 13 mil 409.80 pesos mensuales. Si se aprueba un incremento del 12%, como plantea la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el pago diario alcanzaría los 493.77 pesos y el mensual rondaría los 15 mil 018.96 pesos.

El nuevo salario mínimo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes de entrar en vigor./@pixabay

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en la frontera norte?

Las propuestas para el aumento de 2027 muestran diferencias entre los sectores involucrados. Por un lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) plantea un incremento del 6%, mientras que la CTM busca que el ajuste llegue al 12%, con el argumento de que los trabajadores necesitan recuperar poder adquisitivo ante el encarecimiento de productos y servicios.

Con esos porcentajes, el salario mínimo fronterizo quedaría de la siguiente manera: con un aumento del 6%, pasaría a 467.32 pesos diarios y 14 mil 214.39 pesos mensuales; si el ajuste fuera del 10%, alcanzaría 484.96 pesos al día y 14 mil 750.77 al mes. En el escenario del 12%, llegaría a 493.77 pesos diarios y 15 mil 018.96 pesos mensuales. Estas cantidades son proyecciones, no montos aprobados.

Coparmex plantea que el aumento al salario mínimo sea del 6%./@pixabay

¿Cuándo se anunciará el nuevo salario mínimo de 2027?

La decisión estará a cargo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial. Durante noviembre se revisarán las propuestas y los indicadores económicos, como la inflación, la productividad y el costo de la canasta básica.