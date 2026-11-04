¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido y madre de su hijo menor

Bobby Pulido está casado con Mariana Morales desde noviembre de 2018. / @bobbypulido425

El cantante de música tejana está casado con Mariana Morales desde 2018 y es padre de cuatro hijos. Su familia ha despertado interés tras su triunfo electoral en Texas

Bobby Pulido, conocido por canciones como Desvelado, atraviesa una nueva etapa en su vida tras ganar las elecciones por el Distrito 15 de Texas. El triunfo del cantante en los comicios del 3 de noviembre de 2026 también despertó interés por su vida familiar, especialmente por su esposa Mariana Morales y sus cuatro hijos.

El intérprete está casado con Mariana Morales desde noviembre de 2018. La pareja se conoció durante las presentaciones de la obra musical Amor eterno, en la que ella trabajaba como asistente de coreografía y formaba parte del elenco.

¿Quién es Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido?

Mariana Morales mantiene un perfil discreto y alejado de los reflectores. Aunque su esposo construyó una carrera en la música tejana, ella ha permanecido en un segundo plano, acompañándolo en distintas etapas de su vida personal y profesional.

La pareja tiene un hijo en común, Rodrigo Pulido Morales, quien nació en diciembre de 2019.

Durante la campaña política de Bobby Pulido, el cantante destacó el respaldo de su esposa ante las nuevas responsabilidades que implicó su participación en las elecciones estadounidenses.

Bobby Pulido y Mariana Morales formaron una familia tras casarse en 2018. / @bobbypulido425

¿Cuántos hijos tiene Bobby Pulido?

Bobby Pulido es padre de cuatro hijos varones, quienes nacieron de sus dos matrimonios. Antes de casarse con Mariana Morales, el cantante estuvo unido a Eliza Anzaldúa, con quien tuvo a sus tres hijos mayores.

Estos son los nombres de sus hijos: Remy Pulido: nació en 1996.

Darian Pulido: nació en 1998.

Trey Pulido: nació en 2005.

Rodrigo Pulido Morales: nació en diciembre de 2019 y es hijo de Mariana Morales. Los tres primeros hijos del cantante nacieron durante su matrimonio con Eliza Anzaldúa, mientras que Rodrigo es el menor de la familia y el único hijo que tiene con su actual esposa.

Bobby Pulido es padre de cuatro hijos varones. / bobbypulidofortexas

¿Quién fue la primera esposa de Bobby Pulido?

Antes de su relación con Mariana Morales, Bobby Pulido estuvo casado con Eliza Anzaldúa. Su matrimonio duró aproximadamente 17 años y terminó en 2013.