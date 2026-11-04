VIDEO: ¿De dónde salieron 43 millones de pesos en efectivo? Cae líder de red de lavado de dinero en CDMX

Bojun 'N', alias 'El Chino', fue detenido durante un operativo en Miguel Hidalgo

Un operativo realizado por fuerzas federales y capitalinas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, terminó con la detención de un hombre identificado como Bojun 'N', alias 'El Chino', señalado por las autoridades como presunto responsable de encabezar una red dedicada al lavado de dinero. Durante el cateo, los agentes aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares estadounidenses, además de vehículos, documentos y otros objetos que serán analizados como parte de las investigaciones.

La intervención fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. De acuerdo con la información oficial, el detenido estaría relacionado con una estructura delictiva que presuntamente realizaba operaciones financieras ilícitas y mantenía vínculos con actividades de tráfico de armas y personas en distintas ciudades del país.

Operativo terminó con la detención de Bojun 'N', alias 'El Chino' / Especial

¿Quién es 'El Chino', detenido por presunto lavado de dinero en CDMX?

El hombre detenido fue identificado como Bojun 'N', de 41 años, conocido con el alias de 'El Chino'. Según las investigaciones de las autoridades federales, presuntamente dirigía una red que utilizaba distintas operaciones para movilizar recursos de origen ilícito.

En una domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo también encontraron joyas y autos de lujo / Especial

Las autoridades señalaron que la estructura investigada tendría presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo, tres puntos donde se indagan posibles actividades relacionadas con lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas.

La captura se realizó después de que los agentes identificaran un inmueble presuntamente relacionado con las operaciones de la red. Para ello, desarrollaron labores de vigilancia y seguimiento que permitieron reunir información presentada ante un juez de Control, quien autorizó la intervención en el domicilio ubicado en Miguel Hidalgo.

Bojun 'N' presuntamente lavaba dinero la para La Unión de Tepito / Especial

¿Cuánto dinero encontraron durante el cateo en Miguel Hidalgo?

Uno de los principales resultados del operativo fue el aseguramiento de una importante cantidad de dinero en efectivo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, dentro del inmueble se localizaron 920 mil dólares estadounidenses y 26 millones 976 mil pesos mexicanos, recursos que quedaron bajo resguardo para determinar su procedencia.