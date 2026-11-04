¿Dónde podrás abordar el Tren México-Querétaro en Edomex? Esto se sabe de las estaciones

El Tren México-Querétaro conectará la Ciudad de México con el estado de Querétaro y tendrá estaciones en distintos municipios del Estado de México. / RS

El nuevo tren de pasajeros conectará la CDMX con Querétaro y atravesará 11 municipios mexiquenses. Conoce dónde estarán sus estaciones y qué se sabe de su construcción

El Tren México-Querétaro tendrá dos estaciones proyectadas en el Estado de México, una en Huehuetoca y otra en Teoloyucan, esta última todavía en evaluación. El nuevo servicio ferroviario conectará la Ciudad de México con Querétaro y atravesará 11 municipios mexiquenses.

De acuerdo con información presentada por autoridades federales, el proyecto contempla seis estaciones en todo su recorrido, que tendrá una longitud aproximada de 230 kilómetros y permitirá viajar entre la capital del país y Querétaro en alrededor de dos horas.

¿Dónde estarán las estaciones del Tren México-Querétaro en el Edomex?

Las dos estaciones consideradas para el Estado de México son: Huehuetoca: forma parte del proyecto ferroviario y será una de las principales conexiones para los habitantes de la región norte de la entidad.

Teoloyucan: su incorporación continúa en evaluación, luego de que habitantes de la zona solicitaran que el municipio fuera incluido en la ruta. El proyecto también contempla estaciones en Buenavista, en la Ciudad de México; Tula de Allende, en Hidalgo; y San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, en Querétaro.

La ubicación de las estaciones busca facilitar la conexión con el transporte público local y ofrecer una alternativa para quienes diariamente se trasladan entre el Valle de México y el Bajío.

El nuevo servicio ferroviario conectará la Ciudad de México con Querétaro. / Presidencia

¿Por qué municipios del Edomex pasará el tren?

El recorrido del Tren México-Querétaro atravesará 11 municipios del Estado de México: Tlalnepantla

Tultitlán

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Teoloyucan

Coyotepec

Zumpango

Huehuetoca

Jilotepec

Soyaniquilpan

Polotitlán La obra busca mejorar la conectividad entre distintas regiones del centro del país y reducir los tiempos de traslado para las personas que viajan por motivos laborales, educativos o comerciales.

¿Cuándo comenzará a operar el Tren México-Querétaro?

La construcción del Tren México-Querétaro registra un avance general de 32%, según información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una supervisión realizada en Polotitlán, Estado de México, el 31 de octubre.

El tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro registra un avance de construcción del 32%, informó Claudia Sheinbaum. / Gob MX

El proyecto contempla una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora y un recorrido aproximado de dos horas entre Buenavista y Querétaro.