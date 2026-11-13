La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC ) activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías de la Ciudad de México para la tarde y noche de este jueves 12 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con el aviso de la dependencia, se pronostican precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, por lo que se pide a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y caída de objetos.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias hoy?

Las demarcaciones que se encuentran bajo Alerta Amarilla por intensificación de lluvias son:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

La SGIRPC informó que las precipitaciones podrían presentarse entre las 16:25 y las 21:00 horas de este jueves 12 de noviembre.

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante las lluvias.