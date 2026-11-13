La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías de la Ciudad de México para la tarde y noche de este jueves 12 de noviembre de 2026.
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De acuerdo con el aviso de la dependencia, se pronostican precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, por lo que se pide a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y caída de objetos.
¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias hoy?
Las demarcaciones que se encuentran bajo Alerta Amarilla por intensificación de lluvias son:
Azcapotzalco
Gustavo A. Madero
Venustiano Carranza
La SGIRPC informó que las precipitaciones podrían presentarse entre las 16:25 y las 21:00 horas de este jueves 12 de noviembre.
Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante las lluvias.
Recomendaciones ante las lluvias fuertes en CDMX
Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las precipitaciones:
Portar paraguas o impermeable al salir de casa.
Barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruirlas.
No verter grasas en el drenaje.
Evitar transitar por calles y caminos con encharcamientos o inundaciones.
Conducir con precaución, debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por el agua.
Alejarse de muros, árboles, cables de electricidad y espectaculares que presenten riesgo de caer.
La dependencia también recomienda aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas.
¿Dónde reportar emergencias por lluvias en CDMX?
En caso de alguna emergencia relacionada con las precipitaciones, la población puede comunicarse a los siguientes números:
911: emergencias.
55 5658 1111: Locatel.
55 5683 2222: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La SGIRPC pidió a los capitalinos mantenerse informados mediante sus cuentas oficiales de X (@SGIRPC_CDMX) y Facebook (@SGIRPCCDMX), así como en su sitio web.