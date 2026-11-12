Frida Sofía habría sido víctima de la delincuencia en CDMX; así ocurrieron los hechos

La cantante todavía no ha confirmado lo sucedido en la capital del país / IG: @ifridag

Gustavo Adolfo Infante reveló que la hija de Alejandra Guzmán habría sido amenazada con una navaja mientras paseaba con amigos en Los Dinamos

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, habría sido víctima de un asalto en la Ciudad de México, luego de que presuntamente fuera interceptada por un joven armado con una navaja mientras disfrutaba de un paseo en compañía de varios amigos. La información fue dada a conocer la mañana de este jueves por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la modelo y cantante fue despojada de algunas de sus pertenencias.

De acuerdo con lo relatado por el comunicador, los hechos habrían ocurrido en Los Dinamos, una zona natural ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras, al sur de la capital mexicana. Frida Sofía se encontraba recorriendo el lugar junto con un grupo de amigos cuando un joven se les acercó y, aparentemente, utilizó una navaja para amenazarlos y exigirles que entregaran sus objetos de valor.

Frida Sofía habría sido víctima de un asalto durante un paseo por Los Dinamos / IG: @ifridag

El supuesto incidente llamó la atención debido a que, según la versión del periodista, la hija de Alejandra Guzmán inicialmente pensó que la persona que se aproximaba quería tomarse una fotografía o pedirle un autógrafo. Sin embargo, la situación habría cambiado cuando el joven mostró el arma y comenzó a exigir sus pertenencias. Hasta el momento, la cantante no ha compartido públicamente su versión de los hechos.

¿Cómo habría ocurrido el asalto a Frida Sofía en Los Dinamos?

Durante una emisión del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante compartió detalles del presunto robo y explicó que la cantante había acudido a Los Dinamos para disfrutar de un paseo con sus amistades, sin imaginar que terminaría enfrentándose a una situación de inseguridad.

El periodista aseguró que el supuesto responsable era un joven de aproximadamente 13 años, quien se acercó al grupo con una navaja y comenzó a amenazar a los presentes.

"Frida Sofía vino a Los Dinamos, un lugar en la CDMX, iba con unas amigas y un amigo. De repente que se acerca un chamaco como de 13 años con una navaja y que la asalta", explicó.

La cantante habría sido amenazada con una navaja mientras estaba con sus amigos / IG: @ifridag

Según este relato, la situación ocurrió de manera inesperada, pues Frida Sofía no habría identificado inicialmente las intenciones del joven. La cantante, acostumbrada a recibir solicitudes de fotografías por parte de sus seguidores, aparentemente interpretó el acercamiento como un encuentro con un admirador.

No obstante, el comunicador señaló que el supuesto agresor no buscaba interactuar con la artista, sino despojarla de sus pertenencias.

¿Qué objetos le habrían robado a Frida Sofía?

Gustavo Adolfo Infante aseguró que, durante el presunto asalto, Frida Sofía entregó su teléfono celular y un reloj, después de que el joven la amenazara con una navaja.

"Ella (Frida Sofía) pensó que quería una foto o un autógrafo, estaba asaltando. Le dio el reloj, el celular, la asaltaron a Frida Sofía", detalló.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el valor económico de los objetos presuntamente robados, ni se ha informado si otras personas que acompañaban a la cantante también fueron despojadas de sus pertenencias.

Frida Sofía presuntamente entregó su celular y reloj durante el incidente / IG: @ifridag

Tampoco existe información pública en el material difundido sobre una posible denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se desconoce si las autoridades capitalinas ya investigan el supuesto incidente.

¿Dónde se encuentran Los Dinamos, lugar donde habría ocurrido el robo?

Los Dinamos es una de las principales áreas naturales de la Ciudad de México y se encuentra en la alcaldía La Magdalena Contreras. El sitio es conocido por sus senderos, zonas boscosas, espacios recreativos y recorridos al aire libre, por lo que suele recibir visitantes que buscan realizar caminatas y otras actividades en contacto con la naturaleza.

De acuerdo con la información compartida por Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía y sus acompañantes se encontraban de paseo en esta zona cuando ocurrió el presunto incidente. Sin embargo, no se ha precisado en qué punto del área natural habría sucedido el asalto ni si el grupo se encontraba en alguno de los senderos o espacios recreativos del lugar.

¿Quién es Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

Frida Sofía es la única hija de Alejandra Guzmán, una de las figuras más reconocidas del rock mexicano e integrante de la familia Pinal. A lo largo de los años, la joven ha desarrollado actividades como modelo, cantante y personalidad de redes sociales, además de protagonizar distintos episodios de atención mediática relacionados con su vida personal.

Su relación con Alejandra Guzmán ha sido tema de conversación pública debido a los conflictos familiares que ambas han enfrentado. Entre los acontecimientos que marcaron ese distanciamiento se encuentran las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía realizó contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien ha rechazado dichos señalamientos.