¿Por qué los hombres tienen 11 horas más de tiempo libre que las mujeres en México?

Una investigación del CIMAD y Afore Sura revela que las mujeres tienen menos tiempo para descansar debido a las responsabilidades domésticas y de cuidado, incluso cuando los hombres trabajan más horas fuera de casa

Los hombres en México cuentan con 11 horas más de tiempo libre a la semana que las mujeres, una diferencia que supera una jornada laboral de ocho horas y que deja al descubierto las desigualdades que todavía existen en la distribución de las responsabilidades del hogar. Aunque ellos suelen pasar más tiempo en empleos remunerados, muchas mujeres continúan trabajando después de salir de la oficina, principalmente en actividades domésticas y de cuidado por las que no reciben ningún pago.

Así lo revela el estudio Trabajo decente en México 2005-2026: Análisis comparativo por sexo, elaborado por el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) y Afore Sura. Los resultados muestran que los hombres registran un promedio de 117 horas semanales de tiempo libre, mientras que las mujeres disponen de 106 horas, una diferencia relacionada con la cantidad de actividades que cada grupo realiza fuera de su empleo.

La investigación también encontró que los hombres tienen una mayor presencia en trabajos con horarios prolongados. En promedio, 32.6% de ellos cumple jornadas superiores a 48 horas semanales, frente al 18.5% de las mujeres, lo que representa una diferencia de 14.1 puntos porcentuales. Sin embargo, esta situación no significa que ellas tengan más oportunidades para descansar, pues una parte importante de su tiempo está destinada a responsabilidades familiares y domésticas.

¿Por qué las mujeres tienen menos tiempo libre que los hombres en México?

Una de las principales razones está en las actividades que se realizan dentro de casa. Para medir esta diferencia, los investigadores utilizaron el indicador de Tiempo Libre (TLIB), que considera las horas que las personas ocupadas no destinan a labores pagadas ni a otras obligaciones, como cocinar, limpiar, estudiar, cuidar familiares o dar mantenimiento a la vivienda. Por lo tanto, el resultado no representa únicamente horas de descanso o entretenimiento.

Cocinar, limpiar y cuidar familiares reduce el tiempo disponible de las mujeres mexicanas./ Pixabay

La desigualdad se hace más evidente cuando se revisa cuánto tiempo invierten hombres y mujeres en preparar los alimentos. De acuerdo con el estudio, las mujeres trabajadoras dedican en promedio 10.9 horas semanales a cocinar, mientras que los hombres que no participan económicamente en el mercado laboral destinan alrededor de 4.7 horas a esta actividad. Aunque se trata de grupos con distintas condiciones de empleo, los datos permiten observar la carga que representan estas labores en la vida cotidiana.

Algo similar ocurre con la limpieza de la vivienda. Las mujeres que cuentan con un empleo de tiempo completo destinan 8.1 horas a la semana a estas tareas, mientras que los hombres registran 5.2 horas. Esto significa que, además de cumplir con sus responsabilidades profesionales, numerosas trabajadoras deben organizar su tiempo para mantener sus hogares, una situación que reduce sus posibilidades de descansar o realizar actividades personales.

La diferencia también está relacionada con el cuidado de familiares. Yvette Mucharraz y Cano, directora del CIMAD, ha señalado que estas responsabilidades no recaen únicamente en las mujeres que tienen hijos, ya que muchas también se encargan de atender a padres, abuelos u otros familiares que necesitan asistencia. Esta situación podría adquirir mayor relevancia durante los próximos años debido al envejecimiento de la población mexicana.

Menos tiempo libre también limita las oportunidades laborales de las mujeres

Las consecuencias de esta distribución desigual van más allá del cansancio. Dedicar varias horas al día a las labores domésticas puede dificultar que las mujeres continúen sus estudios, acepten empleos con mejores condiciones o participen en cursos de capacitación, especialmente cuando no cuentan con personas que compartan las responsabilidades del hogar.

La investigación también advierte que estas obligaciones pueden influir en la permanencia de las mujeres dentro del mercado laboral. En algunos casos, la necesidad de cuidar a familiares provoca interrupciones en sus trayectorias profesionales o las lleva a buscar empleos con horarios más flexibles, incluso cuando estos ofrecen salarios inferiores a los que podrían obtener de acuerdo con su experiencia y preparación.

Además, el trabajo doméstico no remunerado suele pasar desapercibido al momento de evaluar cuánto trabajan realmente las personas. Preparar alimentos, limpiar, administrar el hogar y cuidar a familiares son actividades indispensables para la vida diaria, pero al no generar ingresos directos, con frecuencia quedan fuera de las comparaciones tradicionales sobre jornadas laborales.