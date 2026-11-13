Los adultos mayores podrán aprovechar los descuentos vigentes de su credencial INAPAM durante El Buen Fin 2026. / Especial

Las personas mayores de 60 años podrán aprovechar los beneficios de su credencial durante la temporada de ofertas; conoce cómo consultar los descuentos y si pueden acumularse

Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán aprovechar sus descuentos habituales durante El Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado beneficios extraordinarios exclusivos para esta temporada comercial.

Aunque no habrá una campaña especial confirmada para los beneficiarios, quienes tengan 60 años o más pueden consultar los convenios vigentes del instituto con establecimientos y prestadores de servicios en diferentes partes del país.

Esto representa una oportunidad para buscar ahorros en compras y servicios, especialmente durante uno de los periodos comerciales con mayor actividad en México.

Descuentos INAPAM disponibles durante El Buen Fin 2026

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, las personas adultas mayores pueden encontrar descuentos en siete categorías: Alimentación: establecimientos y comercios de alimentos.

Salud: farmacias y servicios médicos.

Vestido y hogar: tiendas de ropa, calzado y artículos domésticos.

Transporte: servicios de transporte participantes.

Educación, recreación y cultura: actividades culturales y recreativas.

Predial y agua: beneficios relacionados con el pago de servicios.

Asesoría y servicios legales: descuentos en servicios jurídicos. Los porcentajes de descuento dependen de cada establecimiento, por lo que no existe una tarifa única para todos los beneficiarios.

La credencial INAPAM ofrece beneficios en alimentación, salud, transporte y otros servicios. / Especial

¿Se pueden acumular los descuentos INAPAM con las ofertas del Buen Fin?

Una de las principales dudas de los adultos mayores es si podrán combinar las promociones de El Buen Fin con los descuentos que reciben al presentar su credencial INAPAM.

La respuesta depende de las políticas de cada comercio. No existe una disposición general que obligue a los establecimientos a acumular ambos beneficios, por lo que cada negocio determina si permite aplicar su descuento para adultos mayores junto con las ofertas de temporada.

Por ello, se recomienda preguntar directamente en caja o consultar los términos y condiciones de cada promoción antes de realizar una compra.

El directorio oficial del INAPAM permite consultar los comercios que ofrecen beneficios a personas mayores de 60 años. / Especial

¿Cómo consultar los descuentos del INAPAM en 2026?

Las personas que cuentan con su credencial pueden revisar los establecimientos participantes mediante el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

La herramienta permite identificar los comercios y servicios que ofrecen descuentos, así como consultar los beneficios por categoría y ubicación.

Puedes consultar el directorio aquí: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó su portal de comparación de precios de El Buen Fin, donde los consumidores pueden revisar los costos de más de 490 productos monitoreados en 30 ciudades del país.

Esta opción permite comparar precios y verificar si las promociones representan un ahorro antes de realizar una compra.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

La edición de este año se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, periodo en el que miles de establecimientos ofrecerán promociones y descuentos en diferentes productos y servicios.

Los adultos mayores podrán aprovechar esta temporada para comparar las ofertas comerciales con los beneficios permanentes de su credencial INAPAM, siempre verificando si ambas promociones son acumulables.