Aunque las comunicaciones del control aéreo ya fueron restablecidas, miles de vuelos continúan afectados / AP

Autoridades estadounidenses investigan un posible error durante trabajos de mantenimiento realizados por una empresa contratista

La crisis aérea que paralizó miles de vuelos en Estados Unidos durante el viernes 13 de noviembre comenzó a esclarecerse después de que las autoridades estadounidenses identificaran una posible falla tecnológica relacionada con un equipo de comunicaciones instalado durante trabajos de mantenimiento. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que la empresa contratista L3Harris podría estar involucrada en el incidente, mientras se investiga si el problema fue provocado por un error humano o por un rúter defectuoso.

La interrupción de las comunicaciones del control de tránsito aéreo obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar la suspensión temporal de despegues en todo el territorio estadounidense, una medida que afectó tanto a vuelos nacionales como internacionales. Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse durante la noche del viernes, las consecuencias continuaron este sábado 14 de noviembre, con miles de cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos.

En México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos hacia ciudades estadounidenses comenzaron a regularizarse después de las restricciones temporales. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas, debido a que la recuperación del servicio podría tomar tiempo mientras las compañías reorganizan sus aviones, tripulaciones y horarios.

Estados Unidos investiga una falla tecnológica que provocó miles de cancelaciones aéreas / AP

¿Qué provocó el caos aéreo en Estados Unidos?

Durante una conferencia de prensa realizada este sábado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que las investigaciones se concentran en una intervención tecnológica realizada por L3Harris, empresa contratista encargada de servicios de comunicación utilizados por el control aéreo.

De acuerdo con la explicación preliminar, los problemas comenzaron cuando se instaló un rúter de reemplazo durante trabajos de mantenimiento en una ubicación remota de la FAA. El equipo habría generado una cantidad excesiva de solicitudes de conexión que terminaron saturando otros dispositivos de la red.

La sobrecarga provocó fallas en los sistemas utilizados por los controladores para comunicarse con las aeronaves y recibir información de radar, lo que obligó a las autoridades a restringir las operaciones por motivos de seguridad.

"Estamos trabajando para esclarecer si ha sido incompetencia, en el sentido de un error de usuario... de L3Harris o si instalaron un rúter defectuoso", explicó Duffy en rueda de prensa.

Un posible problema en un rúter habría saturado las comunicaciones del control aéreo / AP

Las autoridades todavía no han determinado si el incidente fue consecuencia de una instalación incorrecta, una falla de fabricación o algún otro problema relacionado con el funcionamiento del dispositivo.

Por ello, la responsabilidad definitiva de la empresa contratista permanece bajo investigación, aunque el Gobierno estadounidense ya identificó los trabajos de mantenimiento como uno de los principales elementos relacionados con el colapso.

¿Cómo un rúter defectuoso provocó la suspensión de miles de vuelos?

La falla ocurrió mientras se realizaban trabajos para modernizar parte de la infraestructura de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación, que todavía utiliza líneas de cobre instaladas hace varias décadas. La intervención tenía como objetivo sustituir esas conexiones antiguas por líneas de fibra óptica, con la intención de mejorar la capacidad y confiabilidad de los sistemas utilizados para administrar el tránsito aéreo.

Sin embargo, durante el procedimiento se instaló un equipo que habría enviado miles de intentos de conexión a otros rúteres de la red, generando una saturación que afectó las comunicaciones en diferentes instalaciones de control. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que los primeros problemas fueron detectados cuando distintas estaciones comenzaron a reportar interrupciones intermitentes en sus frecuencias de comunicación.

"Llegaron informes aleatorios de distintas instalaciones relativos a frecuencias que llegaban y se cortaban, por lo que se vieron obligados a cambiar entre los sistemas primarios y de respaldo", afirmó Bedford.

La situación se volvió más preocupante cuando las fallas comenzaron a registrarse simultáneamente en diferentes puntos del sistema, lo que descartó que se tratara de un problema aislado.

El AICM informó que los vuelos hacia Estados Unidos comenzaron a regularizarse / AP

"Si hubiera sido un solo origen lo habríamos superado, pero cuando vimos que había dos, tres, 10, 17 orígenes comenzamos a darnos cuenta de que estaba pasando algo mucho más grande", añadió.

Ante la posibilidad de que las interrupciones afectaran la seguridad de las operaciones, las autoridades decidieron ordenar una suspensión nacional de despegues mientras identificaban y aislaban el equipo responsable.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos el viernes 13 de noviembre?

La FAA ordenó detener temporalmente los despegues en Estados Unidos después de detectar problemas graves en los sistemas de comunicación utilizados por los controladores de tránsito aéreo.

La medida comenzó con restricciones en determinadas instalaciones, entre ellas las relacionadas con el tráfico aéreo de Chicago, pero posteriormente se extendió a escala nacional cuando las autoridades comprobaron que el problema afectaba múltiples centros de control.

Durante la suspensión, los aviones que ya se encontraban en el aire pudieron continuar sus trayectos y aterrizar, mientras que las aeronaves que permanecían en tierra tuvieron que esperar autorización para despegar. Esta decisión buscó reducir riesgos mientras se recuperaba la capacidad de comunicación entre los controladores y los pilotos.

La interrupción nacional se prolongó aproximadamente cuatro horas y concluyó alrededor de las 20:15 horas del este de Estados Unidos, cuando las autoridades determinaron que las instalaciones habían recuperado su funcionamiento.

Bedford explicó que el equipo relacionado con la falla fue identificado unos 45 minutos después de que comenzaron a detectarse las primeras anomalías, aunque el proceso para recuperar la operación completa requirió más tiempo.

El funcionario también aclaró que, pese a la gravedad del incidente, ningún sistema quedó completamente fuera de servicio durante toda la emergencia.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados por el caos aéreo en Estados Unidos?

Las consecuencias de la interrupción se extendieron mucho más allá de las horas en las que estuvieron suspendidos los despegues, debido a que miles de aeronaves y tripulaciones quedaron fuera de sus itinerarios habituales. De acuerdo con los reportes difundidos durante el viernes, más de 9 mil vuelos registraron cancelaciones o retrasos como consecuencia de la falla masiva en las comunicaciones.

Además, las afectaciones alcanzaron más de 20 mil operaciones aéreas, considerando las modificaciones acumuladas en los itinerarios y las alteraciones registradas durante la interrupción inicial. Para este sábado 14 de noviembre, los registros de seguimiento aéreo continuaban mostrando miles de vuelos cancelados y demorados en Estados Unidos.

Entre las cifras difundidas se encuentran: Más de 9 mil vuelos con cancelaciones o retrasos durante la jornada del viernes.

4 mil 363 cancelaciones contabilizadas durante el sábado, según uno de los cortes informativos.

3 mil 900 vuelos cancelados dentro de Estados Unidos , de acuerdo con otro registro de seguimiento.

2 mil 500 operaciones con demoras reportadas durante la recuperación del servicio.

¿Ya se reanudaron los vuelos de México a Estados Unidos?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones hacia ciudades estadounidenses comenzaron a regularizarse después de las restricciones temporales impuestas por la FAA. A través de sus canales oficiales, el aeropuerto capitalino dio a conocer que los vuelos afectados por la suspensión nacional estaban retomando sus actividades.

“Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan”, se lee en su comunicado publicado a través de su cuenta oficial de X.

Esto significa que los vuelos desde el AICM hacia Estados Unidos pueden realizarse nuevamente, aunque algunas operaciones podrían continuar sujetas a cambios de horario o cancelaciones determinadas por las aerolíneas.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus compañías aéreas antes de trasladarse al aeropuerto, debido a que la normalización de las comunicaciones no implica que todos los itinerarios se hayan recuperado inmediatamente.