¿Tienes un vuelo a Estados Unidos? Esto pasará con los viajes desde México tras la suspensión aérea

Pasajeros mexicanos podrían enfrentar retrasos en vuelos hacia Estados Unidos. / iStock

La suspensión de despegues ordenada por autoridades estadounidenses provocó afectaciones en vuelos internacionales y encendió las alertas entre pasajeros mexicanos

La suspensión aérea ordenada en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre también tiene repercusiones en México. Los pasajeros que tienen vuelos programados entre ambos países podrían enfrentar retrasos, cancelaciones y modificaciones en sus itinerarios.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener los despegues en los aeropuertos estadounidenses debido a problemas de comunicación que afectaron a los centros de control de tráfico aéreo.

La medida, conocida como ground stop, busca evitar riesgos mientras se revisa la falla técnica. De acuerdo con Reuters, los vuelos internacionales serían atendidos caso por caso.

¿Qué pasa con los vuelos de México a Estados Unidos?

Los vuelos que salen de México con destino a Estados Unidos pueden registrar afectaciones, debido a las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones programadas desde y hacia ese país presentan modificaciones, por lo que pidió a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas y verificar el estatus de sus viajes.

Además, compañías como Volaris y Aeroméxico advirtieron sobre posibles afectaciones en sus operaciones.

Revisa el estatus de tu vuelo antes de acudir al aeropuerto. / iStock

¿Qué debo hacer si tengo un vuelo programado?

Si tienes un viaje programado hacia Estados Unidos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: Consulta el estatus de tu vuelo directamente con la aerolínea.

Revisa tu correo electrónico y las notificaciones de la aplicación de la compañía.

No acudas al aeropuerto sin verificar previamente si tu vuelo mantiene su horario.

Si tu vuelo fue cancelado, comunícate con la aerolínea para conocer las alternativas de reprogramación.

¿Cuándo se reanudarán los vuelos?

Hasta los últimos reportes consultados, las autoridades estadounidenses no habían establecido una hora definitiva para normalizar las operaciones.