Repartidores anuncian protesta en CDMX este viernes 13 de noviembre: ¿dónde y a qué hora será?

Trabajadores de aplicaciones convocaron a una movilización en Parque México para rechazar nuevas medidas de regulación; también anunciaron dos bloqueos estratégicos que podrían afectar la circulación en la capital

Los repartidores de aplicaciones volverán a manifestarse este viernes 13 de noviembre en la Ciudad de México. La movilización fue convocada por Repartidores Unidos de México (RUM), organización que reúne a distintos colectivos del sector, para expresar su rechazo a las propuestas de regulación de motociclistas dedicados al servicio de entrega.

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La concentración está programada cerca de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los organizadores también anunciaron dos bloqueos viales estratégicos, cuyos puntos serán dados a conocer durante la jornada, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

¿Dónde y a qué hora será la protesta de repartidores este 13 de noviembre?

De acuerdo con la convocatoria difundida por Repartidores Unidos de México, los trabajadores comenzarán a reunirse a las 11:00 horas en Parque México, sobre avenida Sonora 655, en la colonia Condesa. Desde este punto se organizará la movilización, en la que participarán diferentes colectivos de repartidores de motocicletas y otros vehículos utilizados para trabajar mediante plataformas digitales.

Los manifestantes informaron que realizarán únicamente dos bloqueos estratégicos y que las ubicaciones se darán a conocer durante la protesta. Aunque en convocatorias anteriores se mencionaron vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Bucareli, Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, estos puntos no fueron confirmados para la movilización de este viernes.

Repartidores de aplicaciones convocaron a una nueva protesta para este viernes 13 de noviembre./Especial

¿Por qué protestan los repartidores de aplicaciones en CDMX?

Una de las principales inconformidades está relacionada con la propuesta del Gobierno capitalino para regular a los motociclistas que trabajan en aplicaciones de reparto como conductores de transporte de carga. Entre las medidas planteadas se encuentran la expedición de placas mercantiles, una licencia específica, capacitación adicional y condiciones particulares de estacionamiento.