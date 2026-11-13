Rosalía se lleva la noche en los Latin Grammy 2026; estos son todos los ganadores destacados

Milo J fue uno de los artistas más premiados de la noche gracias a sus cuatro reconocimientos./Especial

La cantante española conquistó seis gramófonos, mientras que Milo J obtuvo cuatro reconocimientos. Karol G, Alejandro Sanz y The Warning también figuraron entre los triunfadores de la ceremonia

La música latina celebró una de sus noches más importantes este jueves 12 de noviembre con la entrega de los Latin Grammy 2026, ceremonia que reunió a grandes figuras de la industria en Las Vegas, Nevada. La edición número 27 dejó como una de sus grandes protagonistas a Rosalía, quien consiguió seis premios y volvió a llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la gala.

Otro de los nombres que destacó fue el del argentino Milo J, quien sumó cuatro galardones, entre ellos Grabación del Año por su tema “Niño”. La ceremonia también reconoció a artistas de distintos géneros, desde el pop y la música urbana hasta el rock y los sonidos tropicales.

Rosalía y Milo J encabezan la lista de ganadores

Rosalía se llevó el premio a Álbum del Año por LUX (Complete Works), además de otros reconocimientos relacionados con su producción musical. La colaboración “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia, también se convirtió en una de las canciones más celebradas de la noche al obtener Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Por su parte, Milo J consiguió Grabación del Año con “Niño” y también fue reconocido por su colaboración con Trueno en “Gil”, dentro de la categoría de Mejor Interpretación Urbana. Con cuatro premios, el argentino se colocó entre los artistas más destacados de esta edición.

The Warning obtuvo el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por “Ego”./Especial

Karol G, The Warning y otros artistas también triunfaron

La colombiana Karol G obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a Tropicoqueta, mientras que Alejandro Sanz ganó Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué +?. En la categoría de Mejor Nuevo Artista, la ganadora fue ARIA VEGA, quien se impuso ante otros talentos nominados.

La música mexicana también tuvo presencia en la premiación. The Warning consiguió el galardón a Mejor Canción de Rock por “Ego”, mientras que Edgar Barrera fue reconocido como Productor del Año. Otros triunfadores fueron Fito Páez, por Mejor Álbum de Rock con Shine, y Jorge Drexler, quien ganó Mejor Álbum Cantautor por Taracá.

Rosalía recibió el premio a Álbum del Año por LUX./Especial