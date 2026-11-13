El histórico guardameta mexicano sorprendió en la gala celebrada en Las Vegas

El histórico exportero de la Selección de México y del América, Guillermo Ochoa, acaparó los reflectores lejos de las canchas al formar parte de la vigesimoséptima edición de los Latin Grammy 2026. Durante la ceremonia celebrada la noche de este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el exarquero no se limitó únicamente a asistir como un invitado más entre estrellas de la talla de Rosalía, Carín León, Juanes, Mon Laferte y Daddy Yankee, sino que subió al escenario para fungir como presentador oficial del evento.

Acompañado por la reconocida actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, Paco Memo fue el encargado de introducir uno de los momentos más emotivos de la velada: el tributo especial por el centenario del natalicio del legendario cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

¿Qué presentó Guillermo Ochoa junto a The Warning en los Latin Grammy 2026?

Con micrófono en mano y demostrando soltura frente a las cámaras en esta faceta fuera del futbol, el exguardameta azulcrema encabezó el anuncio de los artistas encargados de rendirle tributo al ídolo originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato:

Roselyn Sánchez y Guillermo Ochoa l CAPTURA