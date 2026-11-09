Éder Militão se rinde ante Guillermo Ochoa durante el juego de NFL en el Santiago Bernabeú: “Leyenda”

Éder Militão se rinde ante Guillermo Ochoa durante el juego de NFL en el Santiago Bernabeú | AP

El jugador del Madrid disfrutó con el legendario portero la emoción de la NFL en su visita a España

La NFL junto con gran cantidad de estrellas en el Santiago Bernabéu en lo que era una de las noches más importantes en el deporte en España, donde no solo jugadores del Real Madrid estuvieron presentes, sino actrices, influencers y sobre todo leyendas de deporte.

Una que sin duda se robó los reflectores fue Guillermo Ochoa; el histórico y legendario arquero de la Selección Mexicana estuvo presente en el inmueble para ver el Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons con su jersey de los Miami Dolphins, pero no estuvo solo.

‘Don Memo’ estuvo acompañado por Éder Miliao, actual defensa del Real Madrid y de la Selección Brasileña; esto lo presumió el jugador Merengue por sus historias de Instagram con un jersey firmado por la leyenda mexicana.

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Exhibición de Burrow en el Benabeú

Mientras las celebridades disfrutaban del espectáculo desde las gradas, dentro del emparrillado, los Cincinnati Bengals ofrecieron una gran actuación para imponerse 34-17 a los Atlanta Falcons, en el segundo partido de temporada regular de la NFL celebrado en Madrid.

El gran protagonista fue Joe Burrow, quien comandó la ofensiva de Cincinnati con 271 yardas por pase, dos envíos de anotación y una actuación que permitió a los Bengals conseguir su cuarta victoria consecutiva.

Además, Ja'Marr Chase fue uno de sus principales aliados, al registrar 155 yardas por recepción y un touchdown, mientras que Tee Higgins también tuvo una participación determinante con dos anotaciones.