¡Se armó la bronca! Rüdiger y Bellingham, señalados por agredir a personal de seguridad en Mestalla

El túnel de vestuarios fue escenario de un enfrentamiento entre jugadores del Real Madrid y el Valencia

El partido entre Valencia y Real Madrid tuvo un episodio de tensión que fue más allá de lo ocurrido en el terreno de juego. Durante el descanso, el túnel de vestuarios de Mestalla se convirtió en escenario de una tangana en la que Antonio Rüdiger y Jude Bellingham fueron señalados por presuntas agresiones contra integrantes del personal de seguridad.

De acuerdo con información de MARCA, los incidentes comenzaron cuando Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, reclamó al primer asistente del encuentro por una decisión arbitral. La discusión subió de tono con la llegada de varios futbolistas del Real Madrid y terminó con empujones y golpes entre los involucrados.

¿Cómo comenzó la pelea entre Valencia y Real Madrid?

Todo comenzó cuando Braulio protestó una decisión del árbitro y repitió en varias ocasiones: "No es falta, es carga legal, vaya tela". Mientras el directivo valencianista reclamaba al asistente, tres futbolistas del Real Madrid llegaron a la zona.

Fue entonces cuando Jude Bellingham habría estirado del traje de Braulio, aparentemente para apartarlo del árbitro asistente. Esta acción provocó que la situación se saliera de control y comenzaran los enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos.

Ante el conflicto, tres elementos de seguridad intervinieron para separar a los involucrados y empujaron a los jugadores madridistas hacia la entrada de su vestuario. Sin embargo, durante el altercado volaron varios golpes y uno de ellos, atribuido a Antonio Rüdiger, habría impactado en el rostro de un agente de seguridad.

Incluso Konaté apareció en medio de la trifulca para intentar calmar los ánimos y pidió tranquilidad en repetidas ocasiones.

Jude Bellingham y Arda Güller celebrando un gol del Real Madrid | AP

Valencia tiene videos de los incidentes y reclama que no aparezcan en el acta

De acuerdo con el reporte de MARCA, el Valencia cuenta con grabaciones de lo sucedido en el túnel de vestuarios y considera que los incidentes debieron quedar asentados en el informe arbitral.

Los integrantes de seguridad informaron al colegiado que habían recibido agresiones durante el enfrentamiento. Según la información publicada, también se señaló a Bellingham por un golpe contra otro elemento de seguridad, además del impacto atribuido a Rüdiger.

Sin embargo, el acta arbitral se centró en el comportamiento de Braulio Vázquez, quien tuvo que ser sujetado y apartado por elementos de la Policía Nacional debido a sus protestas.

El documento señala que el directivo se encaró con el primer asistente y repitió en tono exaltado: "¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!". También reporta que la Policía tuvo que intervenir para identificarlo y poner fin al incidente.

La polémica ahora gira en torno a las imágenes que tiene el Valencia y a los señalamientos contra los futbolistas del Real Madrid, pues el club considera que el altercado no quedó debidamente reflejado en el acta.