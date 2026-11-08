Javier Aguirre rompe en llanto durante homenaje a Jesús de Miguel en el duelo ante Real Madrid

'El Vasco' llegó a las lágrimas en los momentos previos al silbatazo inicial del encuentro ante los Merengues

La Jornada 12 de LaLiga finalmente no fue suspendida a pesar de que el fallecimiento de Jesús de Miguel dejó a los equipos pensando en hacerlo para guardar respeto; en cambio, antes de comenzar los encuentros de la fecha, se ha rendido un emotivo homenaje para quien fuera delantero del Tenerife, llevando al máximo de los sentimientos a algunos de los protagonistas, como es el caso de Javier Aguirre.

El entrenador mexicano fue captado visiblemente conmovido durante el homenaje realizado en memoria del futbolista de 30 años, quien falleció el pasado 3 de noviembre tras un impacto con el guardameta Jesús Owono. Las imágenes del 'Vasco' en el banquillo le aumentaron emotividad a este momento, pues no será la única imagen que muestre este sentimiento de manera notable.

El 'Vasco' se conmueve con el homenaje a 'Demi'

Previo al compromiso correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, los futbolistas de Valencia y Real Madrid saltaron al terreno de juego con camisetas conmemorativas que incluían el dorsal 9 de Jesús de Miguel y el mensaje "Siempre en nuestro recuerdo". Posteriormente, ambos equipos se reunieron en el centro del campo para realizar una ofrenda floral y guardar un minuto de silencio.

Luego de ello, vino un momento en el que todos rindieron otro minuto lleno de aplausos con los que ahora sí el entrenador mexicano no logró contener el llanto por la delicada situación que abordaba este homenaje.

Las muestras de respeto continuaron durante el encuentro, cuando el árbitro detuvo las acciones al minuto 9, en referencia al número que utilizaba el futbolista fallecido. En las pantallas del Estadio Mestalla se proyectaron imágenes de Jesús de Miguel, mientras los asistentes dedicaron una ovación a su memoria. Además, los jugadores de ambos clubes portaron brazaletes negros como señal de luto.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la muerte de Jesús de Miguel?

Un día antes del partido, Javier Aguirre ya había expresado su tristeza por el fallecimiento del delantero, además de enviar sus condolencias a familiares, compañeros y al guardameta Jesús Owono, quien estuvo involucrado en la jugada que derivó en la tragedia. El entrenador mexicano reconoció que este tipo de acontecimientos dejan una profunda huella entre quienes forman parte del futbol profesional.

Son cosas que te duelen. Son heridas que nunca cierran, pero hay que entender que es la vida misma y a rezar por su descanso eterno

Javier Aguirre en conferencia de prensa | CAPTURA DE PANTALLA