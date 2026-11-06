Los dos gigantes españoles tendrán compromisos adelantados en diciembre debido a la Supercopa de España 2027

LaLiga anunció una modificación importante en el calendario de la temporada 2026-2027, que involucra directamente a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Los cuatro equipos tendrán que disputar sus compromisos de la Jornada 23 mucho antes de lo previsto, luego de que el organismo confirmara que ambos encuentros se adelantarán al próximo miércoles 2 de diciembre.

La decisión responde a la celebración de la Supercopa de España 2027, torneo que obligó a reorganizar las fechas de la competición doméstica. De esta manera, los conjuntos involucrados disputarán partidos correspondientes a la segunda vuelta del campeonato cuando todavía no concluye la primera, en un movimiento que podría tener repercusiones en la clasificación antes de finalizar el año.

¿Cuándo jugarán Barcelona y Real Madrid sus partidos adelantados de LaLiga?

A través de sus canales oficiales, LaLiga confirmó que los encuentros Barcelona vs Atlético de Madrid y Real Sociedad vs Real Madrid, originalmente programados para febrero de 2027, se disputarán el miércoles 2 de diciembre de 2026. Ambos compromisos corresponden a la Jornada 23 y mantendrán esa denominación pese al cambio de fecha.

El Real Madrid será el primero en entrar en acción cuando visite a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El conjunto merengue afrontará así una visita importante en San Sebastián, en medio de un calendario que también contempla compromisos de Champions League durante diciembre.

Rodri en celebración con Raphinha y Fermín en Barcelona | AP

Por su parte, Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou a las 14:30 horas, tiempo del centro de México. El enfrentamiento entre los Culés y los Colchoneros será uno de los principales atractivos de la jornada, especialmente por la posibilidad de que ambos conjuntos lleguen involucrados en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Con este ajuste, los cuatro clubes tendrán que reorganizar su planificación para afrontar un partido adicional durante la primera semana de diciembre. Además, los resultados de ambos encuentros se contabilizarán de inmediato en la tabla general, por lo que podrían provocar diferencias temporales en la cantidad de partidos disputados respecto al resto de los participantes.

Jugadores de Real Madrid en celebración ante AEK en la Champions League | AP

¿Por qué LaLiga adelantó los partidos de Barcelona y Real Madrid?

El principal motivo del cambio es la Supercopa de España 2027, que se celebrará del 2 al 7 de febrero en Estambul, Turquía. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad serán los cuatro participantes de la competición, por lo que sus respectivos compromisos de la Jornada 23 coincidían con las fechas reservadas para disputar el torneo.