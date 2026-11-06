El gobierno chino reconoció que mantiene conversaciones con el conjunto merengue y LaLiga, aunque todavía no existe un acuerdo

China abrió la puerta a una posible reconciliación con el Real Madrid después de la polémica que protagonizó Kylian Mbappé por sus comentarios sobre Mao Zedong. El gobierno del país asiático confirmó que mantiene comunicación con el conjunto merengue y LaLiga para buscar una solución al conflicto que provocó la suspensión de las transmisiones del futbol español en territorio chino.

Sin embargo, las autoridades chinas dejaron claro que todavía no existe un acuerdo para poner fin a las restricciones. Aunque reconocieron los acercamientos con las instituciones españolas, advirtieron que la controversia sigue causando malestar entre la población y que será necesario más tiempo para superar lo ocurrido.

China confirma contactos con Real Madrid y LaLiga para solucionar conflicto

Yao Jing, embajador de China en España, confirmó este viernes 6 de noviembre que su gobierno mantiene comunicación con el Real Madrid, LaLiga y otras instituciones españolas. En declaraciones a la agencia EFE, antes de participar en el Salamanca Forum de la Universidad de Salamanca, el diplomático explicó que los acercamientos buscan recuperar el entendimiento entre las partes.

"No hay negociaciones, pero sí comunicaciones, basadas en el entendimiento mutuo", aseguró el representante chino, quien también reconoció que las declaraciones del delantero francés provocaron un profundo malestar en su país.

El embajador calificó lo sucedido como un incidente desafortunado y señaló que la población todavía necesita tiempo para asimilarlo. "Este desafortunado accidente hirió los sentimientos de mucha gente en China, que tiene que digerir la situación actual", expresó, aunque manifestó su confianza en que el conflicto pueda resolverse mediante el respeto mutuo.

Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

Por su parte, Xie Tianyu, agregado de la embajada china en España, recordó el vínculo histórico entre el Real Madrid y sus millones de aficionados en territorio asiático. No obstante, insistió en que la reconciliación no será inmediata, pues el pueblo chino todavía necesita tiempo para superar la controversia.

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La polémica comenzó cuando Kylian Mbappé reveló que uno de sus memes favoritos mostraba su rostro sobre la imagen de un "dictador chino", en referencia a un montaje con Mao Zedong. Aunque el delantero nunca mencionó directamente al antiguo dirigente, sus declaraciones provocaron indignación en China y desencadenaron consecuencias comerciales, además de la suspensión de las transmisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal CCTV.

Ante las críticas, Mbappé ofreció disculpas públicas el 27 de octubre, mientras que el Real Madrid hizo lo propio un día después mediante un comunicado oficial. Aunque las autoridades chinas confirmaron que recibieron las disculpas, hasta este 6 de noviembre no se ha anunciado una fecha para reanudar las transmisiones, por lo que el conjunto merengue continúa a la espera de una solución al conflicto.