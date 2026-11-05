¡Regresa una joya! Real Madrid presentó la reedición de la camiseta Y-3 de la temporada 14/15

A través de sus redes sociales presentaron la icónica camiseta negra con el diseño del dragón impreso en el pecho

Adidas lo volvió a hacer. Luego de diseños retro y nuevas indumentarias, el Real Madrid decidió dar una vuelta a su pasado más cercano, específicamente al 2014, pues anunciaron de manera oficial el regreso del diseño camiseta Y-3, es decir, la playera negra que tenía un dragón impreso en la parte del pecho.

“Vuelve una leyenda”

A través de sus redes sociales, el conjunto Merengue publicó un video lleno de estrellas, haciéndolo icónico para todos los aficionados. En las imágenes se puede ver a ex futbolistas y futbolistas del club interactuar en una puja por la playera, sin embargo, quien termina quedándose con ella es Toni Kroos, uno de los jugadores que utilizó aquel memorable camiseta.

En el video se puede ver a Roberto Carlos, Kaká, José Mourinho, Jude Bellingham, Pepe y otros más peleando por hacerse de la camiseta, hasta que miles de fanáticos la piden por teléfono antes de que el alemán campeón del mundo en 2014 se la ganara. Finalmente, el video cierra con la frase: “Todo el mundo la quiere”.

Athenea del Castillo con el jersey Y-3 | x:@adidasfootball

Vuelve una leyenda. está de vuelta la camiseta Y-3 de la 14/15.ya disponible en Adidas”, se lee en la descripción del video.

Por su parte, las cuentas de Adidas además de publicar el video también presentaron una galería de fotos con las leyendas del equipo portando la playera, del mismo modo con la temática de una subasta y con la playera como una auténtica pieza de arte.

¿Por qué es tan icónica la playera Y-3?

Además de ser recordada por ser parte de una de las épocas más grandes del Real Madrid en la última década, el jersey se hizo popular por su peculiar diseño, el cual además de ser original y atrevido era arte puro originario de China.

Jude Bellingham con la camiseta Y-3 del Real Madrid | x:@adidasfutbol

El jersey que usaron jugadores como Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, fue lanzada como la tercera equipación de la campaña 2014/15 y fue diseñada por el prestigioso modisto japonés Yohji Yamamoto.

El artista quiso plasmar la fuerza, la grandeza y los valores del club a través de la mitología oriental: El dragón rey representa la gloria, el poder y la grandeza del equipo blanco y el dragón pájaro (o ave) simboliza la resistencia, la agilidad y el deseo de volar hacia el éxito.

¿Cuánto cuesta la playera del Real Madrid?

Así como toda la indumentaria de la temporada 2026/27, el jersey ya está disponible en las tiendas de Adidas y tiene el costo de $3199 mexicanos, convirtiéndose en una de las más caras y cotizadas de la campaña actual.