El mexicano y el equipo de Eredivisie buscan su tercer triunfo en la segunda máxima competencia del viejo continente

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez regresa a la actividad en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League. El conjunto neerlandés se mide en el AFAS Stadion a la Juventus de la Serie A. El partido está programado para iniciar a las 14:00 (hora centro de México) y estará disponible por las pantallas de ESPN y Disney +.

¿Cómo llega el AZ?

Luego de tres partidos el equipo de la Eredivisie marcha como décimo lugar de la tabla del campeonato europeo. El AZ suma dos triunfos (Ararat-Armenia y Hapoel) y una derrota (Sunderland), dejando una marca de seis puntos con seis goles a favor y solo dos en contra.

Por su parte, en el campeonato local actualmente son el quinto lugar tras 11 jornadas. Los Granjeros suman 20 puntos gracias a seis victorias, dos empates y tres derrotas. En sus últimos cinco duelos llegan con la racha de una victoria, un empate y tres derrotas.

Mateo Chávez con sus compañeros de AZ Alkmaar | AFP

¿Cómo llega la Juventus?

Por otro lado, el equipo de Luciano Spalletti marcha como séptimo de la Europa League, sumando una marca de dos triunfos (Celta de Vigo y NEC), un empate (Rennes) y ninguna derrota, estando únicamente a tres puntos de los primeros lugares. En tres juegos, las Cebras llegan con nueve goles a favor y tres en contra.

En la lucha por la Serie A, la Juve vive un momento complicado, pues actualmente son séptimos del campeonato tras 10 jornadas, sumando apenas cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, dejando un total de 17 unidades; en sus últimos triunfos han logrado un empate, dos derrotas y dos victorias.

Juventus recupera la sonrisa ante Lecce con triunfo 2-0 | AP

¿Cuándo y dónde ver AZ vs Juventus?

FECHA: Jueves 5 de diciembre

HORA: 14:00 (Hora centro de México)

LUGAR: AFAS Stadion, Alkmaar

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +