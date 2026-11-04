¡Lluvia de goles! Todos los resultados de la Jornada 4 de la Champions League

Jugadores de Real Madrid en celebración ante AEK en la Champions League | AP

Paris Saint-Germain y Real Madrid domina en lo alto tras la cuarta fecha de la Fase de Liga

Una nueva semana de la UEFA Champions League llegó a su fin. Tras cuatro jornadas la Fase de Liga del torneo más importante de Europa comienza a tomar forma, quedando con solamente dos equipos invictos, una goleada para los libros de historia y una de las jornadas con más goles del torneo.

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Real Madrid y PSG invictos

Tras cuatro fechas, solamente dos equipos han logrado quedarse con 12 de 12 puntos posibles, el Real Madrid y el Bicampeón, París Saint-Germain. Los Merengues lograron imponerse 2-3 al AEK de Atenas, en un juego donde remontaron en tres ocasiones, por su parte, el actual monarca del torneo goleó 0-6 al Villarreal, proclamándose el mejor hasta el momento.

Con ambos triunfos, los dos equipos se pusieron como los dos mejores con 12 puntos y con cuatro victorias de cuatro posibles. Tras los Merengues y parisinos está el Arsenal con 10 puntos; los Gunners derrotaron al Slavia Pravia 1-2 en el Eden Arena con goles de Noni Madueke y Viktor Göykeres.

Festejo de jugadores de PSG con su afición en el Parque de los Príncipes | AP

Por detrás de los tres primeros lugares llegan el FC Barcelona y el Como 1907, ambos con nueve unidades, sin embargo, el cuadro italiano como la gran sorpresa del torneo, además de que en su partido de Jornada 4 logró un histórico triunfo de 1-9 sobre el Lens de Francia.

Finalmente el resto de los primeros ocho lugares lo conforman el Aston Villa, Manchester City y Liverpool, los tres equipos de la Premier League cuentan con nueve puntos y solo están en la etapa de clasificación directa gracias a su diferencia de goles.

Nico paz tras anotar gol con el Como 1907 en Champions League | AP

Resultados de la Jornada 4 de la Fase de Liga:

Martes 3 de noviembre

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Shakhtar 0-1 Sporting de Lisboa

Feyenoord 0-3 Inter

Bodo/Glimt 0-0 LOSC

Atlético de Madrid 0-2 Bayern

Villarreal 0-6 PSG

Barcelona 3-0 Aston Villa

Manchester United 3-2 Roma

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

Miércoles 4 de noviembre

Fenerbahce 3-2 Liverpool

AEK 2-3 Real Madrid

Lens 1-9 Como 1907

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis

RB Leipzig 2-3 Manchester City

Porto 4-1 Napoli

PSV 1-2 Club Brujas

Slavia Praga 1-2 Arsenal

Viking 4-1 Sabah