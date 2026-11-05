¡El fin de una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años de gloria

CR7 cuelga la camiseta número 7 de la selección portuguesa a sus 41 años

Cristiano Ronaldo anunció el jueves que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo, un título europeo y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos. El anuncio supone el final de una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Eurocopa de 2004, y terminó con su salida de la selección nacional tras distanciarse del entrenador, Jorge Jesus.

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"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo Ronaldo, de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales. “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la mente. También se toman con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin

Portugal planea un homenaje al “mejor de todos los tiempos”

Mientras su viejo rival Lionel Messi terminó su carrera con Argentina tras un partido de despedida muy esperado el mes pasado, la última aparición de Ronaldo con Portugal acabó siendo el 24 de septiembre en la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección. Más tarde, el técnico dijo que el jugador sería bienvenido de nuevo y que la decisión de regresar dependía de él.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

La federación portuguesa de futbol hizo público un comunicado en el que expresó “profunda gratitud e inmensa admiración” por el servicio de Ronaldo al país.

“Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡Es el mejor jugador de todos los tiempos!”, dijo la federación.

Además, dijo que tiene la intención de organizarle un homenaje “en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.