Cristiano Ronaldo no fue convocado ante Pakhtakor ¿Fue por seguridad ante tensión en la región?

Cristiano Ronaldo en un partido con Al Nassr | AFP

El delantero portugués no estuvo en la plantilla que enfrentó al conjunto uzbeko

Cristiano Ronaldo sigue en busca de la cifra histórica de los mil goles; sin embargo, ha tenido que quedar fuera de la convocatoria del Al Nassr para enfrentar en Uzbekistán al Pakhtakor.

La ausencia se da en medio de una amplia preocupación por la seguridad en la región por la tensión política, que sigue alterando el torneo continental. Pero la situación de CR7 ha quedado confirmado por un mero descanso.

"He decidido dar descanso a Ronaldo, [Kingsley] Coman y [Mohamed] Simakan, dada la acumulación de partidos y la frecuencia de los viajes”, reveló el entrenador de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo en celebración en un partido con Al Nassr | AFP

Se acerca a los mil goles

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para seguir ampliando su cuota goleadora con el Al Nassr y hasta en su más reciente partido terminó por catapultar un Hat-trick para quedarse a 15 goles de la cifra.

El Comandante figuró en el Al-Kholood, en la duodécima jornada de la Saudi Pro League. El delantero portugués firmó tres goles que le permitió alcanzar las 985 anotaciones oficiales en su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @AlNassrFC_EN

¿Por qué se adjudicó el BOAT?

Cristiano Ronaldo recibió el reconocimiento popular como BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos), distinción que celebra su trayectoria y su impacto en el futbol mundial.

Todo esto luego de que la prestigiosa revista francesa France Football dio a conocer el resultado oficial de su inédito galardón denominado B.O.A.T. (Balón de Oro de todos los tiempos).

Dicho premio ideado para coronar al mejor Balón de Oro de la historia. El gran ganador de la votación popular fue Cristiano Ronaldo, específicamente con la versión de su galardón obtenido en el año 2008.