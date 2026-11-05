El conjunto blaugrana aseguró la continuidad del atacante brasileño, quien se ha convertido en una de las piezas fundamentales del proyecto

El proyecto del FC Barcelona continúa tomando forma de cara al futuro. Después de dos temporadas en las que el conjunto blaugrana ha recuperado protagonismo y conseguido importantes resultados, la directiva comenzó a asegurar la continuidad de sus principales figuras. Ahora, el turno fue para Raphinha, quien firmó una renovación que lo mantendrá ligado al equipo hasta junio de 2030.

Raphinha, pieza clave en el proyecto de Hansi Flick

A través de sus canales oficiales, el Barcelona confirmó la ampliación del contrato del futbolista brasileño, quien originalmente tenía vínculo con la institución hasta 2028. Con este nuevo acuerdo, el atacante extenderá su estancia por dos temporadas más y continuará como uno de los referentes del vestuario.

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

Con 29 años, el internacional brasileño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde su llegada al conjunto catalán, se ha consolidado como un elemento determinante en el ataque, además de asumir un papel de liderazgo que lo llevó a portar el gafete de capitán.

Una verdadera declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando el proyecto hasta 2030", se lee en el comunicado.

Barcelona busca alejar el interés del futbol saudí

Otro de los objetivos de la directiva blaugrana sería asegurar la continuidad de Raphinha ante el interés que ha despertado en el futbol de Arabia Saudita. Desde hace tiempo, el atacante ha sido relacionado con equipos de aquella liga, que buscan incorporar figuras internacionales a sus plantillas.

Raphinha, jugador del Barcelona, en festejo gol ante Racing de Santander, en LaLiga | AP

Con la extensión de su contrato hasta 2030, el Barcelona fortalece su posición ante cualquier posible acercamiento por el brasileño. Además, el nuevo acuerdo contempla una mejora salarial, de acuerdo con la información sobre la negociación.

De esta manera, Raphinha seguirá encabezando el proyecto deportivo del conjunto catalán, que ya trabaja en mantener a sus referentes para los próximos años. El capitán continuará defendiendo los colores blaugranas y será uno de los encargados de liderar la siguiente etapa del equipo.