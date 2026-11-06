El técnico portugués destacó la experiencia y pragmatismo del 'Vasco' antes de chocar en Mestalla

Previo al choque de la Jornada 12 de LaLiga 2026-27 entre Valencia y Real Madrid, el entrenador portugués José Mourinho llenó de elogios a Javier Aguirre, advirtiendo la dificultad de enfrentar al mexicano en Mestalla pese a la distancia en la tabla: los merengues marchan terceros con 27 puntos, mientras el cuadro che es penúltimo con nueve unidades.

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Mourinho advierte sobre la filosofía de Aguirre y el desgaste del Real Madrid

En conferencia de prensa, Mourinho destacó el pragmatismo del 'Vasco' y señaló la ventaja física de un Valencia que tuvo toda la semana para preparar el duelo, a diferencia del Madrid que jugó Champions League ante el AEK Atenas.

José Mourinho dirigiendo el partido ante Betis | AP

Considero este partido uno de los más difíciles de toda la Liga. Un entrenador como Javier Aguirre, con mucha experiencia y que sabe perfectamente la filosofía que quiere. Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas, contra un rival fresco y un técnico que sólo está pensando en ganar

Por su parte, Aguirre devolvió el gesto: "Es muy buen amigo, buen entrenador y solo tengo palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido un caballero conmigo y merece todos mis respetos".

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El 'Vasco' suma cuatro victorias, siete empates y 16 derrotas en 27 partidos ante el Real Madrid (dos triunfos con Osasuna, uno con Zaragoza precisamente ante Mourinho en 2011 y uno con Mallorca en 2023). En duelos directos ante el portugués, el balance favorece al lusitano con dos victorias, dos empates y un descalabro.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com