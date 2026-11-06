Previo al choque de la Jornada 12 de LaLiga 2026-27 entre Valencia y Real Madrid, el entrenador portugués José Mourinho llenó de elogios a Javier Aguirre, advirtiendo la dificultad de enfrentar al mexicano en Mestalla pese a la distancia en la tabla: los merengues marchan terceros con 27 puntos, mientras el cuadro che es penúltimo con nueve unidades.
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Mourinho advierte sobre la filosofía de Aguirre y el desgaste del Real Madrid
En conferencia de prensa, Mourinho destacó el pragmatismo del 'Vasco' y señaló la ventaja física de un Valencia que tuvo toda la semana para preparar el duelo, a diferencia del Madrid que jugó Champions League ante el AEK Atenas.
Considero este partido uno de los más difíciles de toda la Liga. Un entrenador como Javier Aguirre, con mucha experiencia y que sabe perfectamente la filosofía que quiere. Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas, contra un rival fresco y un técnico que sólo está pensando en ganar
Por su parte, Aguirre devolvió el gesto: "Es muy buen amigo, buen entrenador y solo tengo palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido un caballero conmigo y merece todos mis respetos".
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El 'Vasco' suma cuatro victorias, siete empates y 16 derrotas en 27 partidos ante el Real Madrid (dos triunfos con Osasuna, uno con Zaragoza precisamente ante Mourinho en 2011 y uno con Mallorca en 2023). En duelos directos ante el portugués, el balance favorece al lusitano con dos victorias, dos empates y un descalabro.
Finalmente, respecto a la muerte de Jesús de Miguel, Mourinho evitó opinar sobre suspender la jornada y pidió respetar a su entorno cercano antes de los homenajes programados al minuto nueve en el futbol español: "Sólo su familia y compañeros pueden responder qué le gustaría que pasara".