LaLiga rendirá homenaje a Jesús de Miguel: partidos se detendrán en el minuto 9 en su memoria

El futbol español recordará al jugador con un minuto de silencio y una pausa especial durante los encuentros

El futbol español se prepara para rendir homenaje a Jesús de Miguel, futbolista cuyo fallecimiento provocó distintas muestras de solidaridad entre clubes, jugadores y aficionados. LaLiga anunció una serie de medidas para recordar al delantero, entre ellas un minuto de silencio antes de cada encuentro y la detención de los partidos durante el minuto nueve, en referencia al dorsal que utilizaba.

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A través de sus redes sociales, LaLiga confirmó que los homenajes se realizarán durante la próxima jornada, con la participación de clubes, futbolistas y aficionados. El organismo también anunció el aplazamiento de tres encuentros de Segunda División, como parte de las medidas adoptadas tras la muerte del jugador.

Jesús de Miguel Alameda, en celebración con Tenerife | AFP

¿Cómo será el homenaje a Jesús de Miguel en LaLiga?

Bajo el mensaje "Siempre en nuestro recuerdo", LaLiga compartió un comunicado en el que informó que, junto con la Real Federación Española de Futbol (RFEF), los clubes y las aficiones, dedicará la próxima jornada a acompañar a la familia y compañeros del futbolista, así como a todos los seguidores del CD Tenerife.

Uno de los momentos principales del homenaje ocurrirá durante el minuto nueve de cada encuentro, cuando los árbitros detendrán las acciones para recordar al delantero. Además, antes del silbatazo inicial se guardará un minuto de silencio en su memoria, en una iniciativa que involucrará a los equipos participantes en las distintas competencias.

La decisión llegó después del fallecimiento de Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras sufrir un fuerte choque durante un encuentro entre Tenerife y Andorra. El futbolista recibió atención médica de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte. La noticia provocó reacciones de solidaridad dentro del futbol español.

El delantero había desarrollado su trayectoria en distintas categorías del futbol de España, con pasos por equipos como Unionistas de Salamanca y Castellón antes de llegar al Tenerife. Durante su carrera consiguió consolidarse como atacante y formó parte de plantillas que disputaron competencias de ascenso, hasta llegar a la Segunda División.

Jesús de Miguel Alameda en el partido entre Tenerife y Andorra | AP

¿Cuáles son los tres partidos que LaLiga decidió aplazar?

Como parte de las medidas anunciadas, LaLiga confirmó el aplazamiento de tres encuentros de LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve. Los compromisos afectados son CD Castellón vs SD Eibar, Granada CF vs CD Tenerife y FC Andorra vs RCD Mallorca, correspondientes a la Segunda División, además del partido entre Costa Adeje Tenerife y Deportivo Alavés, de la Primera División Femenil.