El entrenador del Real Madrid confesó que la titularidad se ganará solo en el campo

Luego de la polémica sanción del futbolista brasileño, Vinícius Júnior, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho habló al respecto sobre su próximo regreso. El lusitano fiel a su estilo no se guardó nada y aseguró que el atacante no tiene segura la posición, ya que es algo que se gana dentro del campo.

¿Qué dijo Mourinho?

Durante la rueda de prensa previo al esperado Valencia vs Real Madrid, el estratega Merengue fue cuestionado sobre cómo llevará los minutos de Vini en LaLiga, ahora que está disponible, Mourinho aseguró que llevará a cabo su gestión de cierta manera y él verá como lo maneja.

En los últimos partidos de Champions ha jugado, pero cuando Vinicius vuelva a la normalidad y esté disponible, haré mi gestión...”, confesó en rueda de prensa el entrenador portugués.

Vinicius Jr y Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

Así mismo, el propio ‘The Special One’ se encargó de recalcarle a la prensa que para él lo primordial es el equipo y no algún jugador, asegurando que nunca hará algo en contra del club con tal de darle algún beneficio a un jugador.

Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, he querido perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. El 11 va al rendimiento en el campo”, añadió.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

Vinícius vs Diomande, el dilema Merengue

Pese a la sanción, es una realidad que el brasileño no ha mostrado su mejor futbol luego de la Copa del Mundo 2026, pues más allá de una suspensión, la temporada 2026/27 es en la que menos minutos ha acumulado con un total de 801’. A diferencia de la 24/25 que fue en la que más tiempo jugó; para estas instancias sumaba ya un total de 1.420 minutos. Incluso en la era de Xabi Alonso, Vini ya contaba con 1.284′.

Para ‘desgracia’ del futbolista brasileño, otro factor a tratar es el alto rendimiento de su compañero Yan Diomandé, quien ha mostrado aptas cualidades en la posición, e incluso ha colaborado en goles y asistencias en LaLiga y Champions League, por lo que dejó abierto el debate de la titularidad entre él y Vinícius Jr.