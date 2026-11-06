La Selección Jamaicana sacó a la luz los 23 convocados que disputarán con México los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF, partidos que se jugarán en Kingston y Monterrey los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Cabe recalcar que la lista llama la atención por tener una base de futbolistas que militan en Europa.
Entre los jugadores que convocó Rudolph Speid, destacan Joel Latibeaudiere, elemento del Coventry City de la Premier League, Renaldo Cephas del Qarabag de Azerbaiyán y Javon East del Hapoel de Israel. Tras anunciar la lista el entrenador declaró:
Si tienes jugadores que están en duda podrías terminar con muchos menos jugadores de los que realmente necesitas. En este partido en particular, los jugadores tienen que estar en forma
Enfrentar a México no una broma: es como jugar dos partidos fuera de casa. Tenemos que tener jugadores que estén en forma, comprometidos y que jueguen con bastante regularidad tanto para la selección nacional como para el club. Intentamos evitar a los jugadores lesionados o en recuperación a menos que estemos seguros, y esas podrían haber sido algunas de las razones por las que algunos jugadores se quedaron fuera
¿Quiénes son los 23 seleccionados de Jamaica?
Porteros
Andre Blake (Philadelphia Union)
Amal Knight (Greenville Triumph SC)
Jahmali Waite (Tampa Bay Rowdies)
Defensas
Richard King (St. Mirren)
Miguel Freckleton (LASK )
Joel Latibeaudiere (Coventry City)
Christopher Ainsworth (Cavalier FC)
Kyle Ming (Mount Pleasant FA)
Ronaldo Webster (Universitatea Craiova)
Denzel Hall (Rotherham United)
Damion Lowe (Dewa United)
Medios
Courtney Clarke (Walsall FC)
Kevon Lambert (Louisville City FC)
Karoy Anderson (Blackpool FC)
Tyrese Hall (Tottenham Hotspur)
Dwight Merrick (Montego Bay United)
Brandon Cover (Rotherham United)
Delanteros
Kaheim Dixon (FK Novi Paza)
Renaldo Cephas (Qarabağ FK)
Javon East (Hapoel Be’er Sheva)
Tyreece Campbell (Charlton Athletic)
Warner Brown (Mount Pleasant FA)
Khori Bennett (Colorado Springs Switchbacks FC)