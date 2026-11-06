Enfrentar a México no una broma: es como jugar dos partidos fuera de casa. Tenemos que tener jugadores que estén en forma, comprometidos y que jueguen con bastante regularidad tanto para la selección nacional como para el club. Intentamos evitar a los jugadores lesionados o en recuperación a menos que estemos seguros, y esas podrían haber sido algunas de las razones por las que algunos jugadores se quedaron fuera