Patricio Salas aparece en el último suspiro y participa en agónica victoria del Famalicão ante Arouca

El futbolista mexicano participó en la jugada del gol que le dio al Famalicão su primera victoria como local en la temporada

El mexicano Patricio 'Pato' Salas volvió a tener una participación importante en el futbol europeo, luego de intervenir en la jugada que permitió al Famalicão derrotar 1-0 al Arouca, en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 de la Primeira Liga de Portugal.

El exjugador del América ingresó de cambio durante la segunda mitad y fue parte de la acción que terminó con el gol de la victoria en tiempo de compensación, resultado que permitió a su equipo conseguir su primer triunfo en casa de la temporada y tomar distancia de los puestos de descenso.

Podría interesarte Futbol Pato Salas debuta en Portugal y provoca empate del Famalicao ante Sporting Lisboa

¿Cómo participó Patricio Salas en el gol de la victoria del Famalicão?

El encuentro se disputó este viernes 6 de noviembre en el Estadio Municipal 22 de Junho, donde el Famalicão recibió a un Arouca que llegaba con la posibilidad de acercarse a los primeros tres puestos de la clasificación, gracias a su buen momento en el campeonato portugués.

A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador permaneció sin anotaciones durante gran parte del compromiso. Fue al minuto 74 cuando Patricio Salas ingresó en sustitución de Georgios Koutsias, con la intención de darle mayor presencia ofensiva al conjunto dirigido por Ricardo Silva.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría empatado, apareció la jugada decisiva en el tiempo agregado. El mexicano participó en la acción ofensiva que terminó con Paulo Moreira marcando el único gol del partido al minuto 90+6, desatando la celebración del Famalicão y concretando una victoria importante para sus aspiraciones.

Famalicão se aleja de la zona de descenso en Portugal

Más allá de los tres puntos, el resultado representó un impulso para el conjunto portugués, que finalmente consiguió celebrar una victoria frente a su afición en la presente temporada. Además, logró imponerse a un Arouca que llegaba como uno de los equipos mejor posicionados de la competencia.

Con esta victoria, el Famalicão consiguió alejarse seis puntos de la zona de descenso, una diferencia importante en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría del futbol portugués y comenzar a escalar posiciones en la clasificación general.