Una era histórica ha llegado oficialmente a su fin en el futbol mundial. La Selección de Portugal dio a conocer este viernes su lista de convocados para encarar el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League frente a Dinamarca y Gales, llamando poderosamente la atención al tratarse de la primera convocatoria sin Cristiano Ronaldo en 23 años. El anuncio ocurre apenas un día después de que el astro lusitano de 41 años comunicara su retiro definitivo de la selección nacional.
¡El fin de una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años de gloria
El estratega Jorge Jesus presentó una nómina compuesta por 25 futbolistas que deberán cargar con el peso ofensivo y de liderazgo que deja vacante el eterno dorsal 7. Con este llamado, el combinando portugués inicia su transición generacional rumbo a los próximos compromisos internacionales, dejando atrás más de dos décadas de hegemonía de su máximo referente.
¿Por qué se retiró Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal?
El adiós del 'Bicho' se confirmó el jueves 5 de noviembre mediante un emotivo mensaje en video donde expresó que había llegado el día de "devolver la camiseta número 7" tras un viaje iniciado en agosto de 2003. La decisión se precipitó luego del distanciamiento con el entrenador Jorge Jesus en septiembre pasado, cuando tras disputar su último partido en el triunfo 1-0 frente a Gales, el técnico lo dejó en el banquillo y provocó la salida anticipada de CR7 de la concentración.
Partidos y goles: Récord mundial absoluto a nivel masculino con 146 anotaciones en 234 apariciones oficiales con Portugal.
Torneos y títulos: Disputó seis Copas del Mundo (2006 a 2026) y conquistó la histórica Eurocopa de 2016 además de la Liga de Naciones.
Homenaje pendiente: La Federación Portuguesa de Futbol ya prepara un partido homenaje para que la afición despida en el estadio al futbolista que consideran el mejor de su historia.
Lista completa de convocados de Portugal para la Fecha FIFA de noviembre 2026
Porteros: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) y José Sá (Wolverhampton).
Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y António Silva (SL Benfica).
Mediocampistas: João Palhinha (SL Benfica), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid) y Rúben Neves (Al-Hilal).
Delanteros: Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Al-Nassr), Rafael Leão (AC Milan), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea) y Rodrigo Mora (FC Porto).