Portugal celebra ante Noruega en la J4 de la Nations League | AP

El técnico Jorge Jesus reveló la lista de futbolistas para los duelos de Liga de Naciones

Una era histórica ha llegado oficialmente a su fin en el futbol mundial. La Selección de Portugal dio a conocer este viernes su lista de convocados para encarar el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League frente a Dinamarca y Gales, llamando poderosamente la atención al tratarse de la primera convocatoria sin Cristiano Ronaldo en 23 años. El anuncio ocurre apenas un día después de que el astro lusitano de 41 años comunicara su retiro definitivo de la selección nacional.

El estratega Jorge Jesus presentó una nómina compuesta por 25 futbolistas que deberán cargar con el peso ofensivo y de liderazgo que deja vacante el eterno dorsal 7. Con este llamado, el combinando portugués inicia su transición generacional rumbo a los próximos compromisos internacionales, dejando atrás más de dos décadas de hegemonía de su máximo referente.

Cristiano Ronaldo se encuentra en crisis con su selección | AP

¿Por qué se retiró Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal?

El adiós del 'Bicho' se confirmó el jueves 5 de noviembre mediante un emotivo mensaje en video donde expresó que había llegado el día de "devolver la camiseta número 7" tras un viaje iniciado en agosto de 2003. La decisión se precipitó luego del distanciamiento con el entrenador Jorge Jesus en septiembre pasado, cuando tras disputar su último partido en el triunfo 1-0 frente a Gales, el técnico lo dejó en el banquillo y provocó la salida anticipada de CR7 de la concentración.

Partidos y goles: Récord mundial absoluto a nivel masculino con 146 anotaciones en 234 apariciones oficiales con Portugal.

Torneos y títulos: Disputó seis Copas del Mundo (2006 a 2026) y conquistó la histórica Eurocopa de 2016 además de la Liga de Naciones.

Homenaje pendiente: La Federación Portuguesa de Futbol ya prepara un partido homenaje para que la afición despida en el estadio al futbolista que consideran el mejor de su historia.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Lista completa de convocados de Portugal para la Fecha FIFA de noviembre 2026