Desde Neymar Jr. hasta Guillermo Ochoa: El mundo del futbol reacciona al retiro de Cristiano Ronaldo con Portugal

Luego de informar su salida del cuadro lusitano a través de un video, las leyendas y equipos se despidieron del goleador

La mañana del 5 de noviembre del 2026 será una que pasará a la historia de Portugal. Luego de más de dos décadas defendiendo la playera de la Selección, Cristiano Ronaldo decidió dar un paso al costado y retirarse del equipo. El mensaje no tardó en darle la vuelta al mundo, generando reacciones desde equipos hasta futbolistas, los cuales reconocieron al Comandante.

¿Quienes reaccionaron a la salida de CR7?

Una vez que el video de Cristiano se hizo viral, algunos equipos y futbolistas comenzaron a comentar la publicación; desde ex compañeros, hasta rivales y antiguos clubes mostraron su respeto al máximo goleador de la historia de Portugal, reconociendo al atacante como el número 1 y una leyenda.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Pepe. El ex defensor y ex compañero del Bicho dejo unas emotivas palabras, asegurando que Cris estará siempre en la memoria de todos los portugueses, además de que siempre será parte de la historia de la selección: “fue más que futbol, gracias por todo Cris”.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

A Pepe se unieron personalidades como Marcelo, Edu Aguirre, Raw Alejandro, Thibaut Courtois, Ibai Llanos, Vinícius Júnior, Neymar, Guillermo Ochoa y la propia Georgina Rodríguez comentaron algunos emojis y usaron palabras como ‘leyenda’ y ‘gracias’.

Del mismo modo, tres de los clubes donde Cristiano fue pieza fundamental se pronunciaron al respecto. El primero en hacerlo fue la cuenta del Manchester United, la cual reconoció la trayectoria de jugador: “felicidades por tu increíble carrera intencionalidad”

La segunda fue la cuenta de la Juventud, la cual únicamente puso un par de emojis. Por su parte, el Al-Nassr fue quien más emotivo se puso, pues más que su capitán lo reconoció como un ‘icono’: “No es solo un capítulo, es historia que has dado forma. Eres un icono para todo el mundo, no solo para Portugal. Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página ha cambiado, pero todavía queda historia para que escribamos juntos en tu casa, Al-Nassr”

Cristiano Ronaldo, una leyenda viviente de Portugal

Desde su debut en agosto del 2003, hasta su última aparición en 2026, el futbolista fue batiendo todos los récords posibles, iniciando como el jugador con más partidos disputados con la playera lusitana con 234; posteriormente se volvió el máximo goleador de su país con 146 tantos, además de ser el único en marcar en seis copas del mundo.

Finalmente, los logros más importantes de CR7 fueron la Eurocopa conseguida en 2016 tras derrotar a Francia y las dos UEFA Nations League, las cuales consiguió al imponerse a los Países Bajos en 2019 y a España en el 2025.