El Comandante llegó para darle a la nación lusitana sus primeros títulos y un lugar en la mesa de los grandes de Europa

Las mejores historias no tienen su mejor parte en el final, sino en todo el desarrollo que llevó a él. Para Cristiano Ronaldo, su leyenda finalmente llegó a su fin, pues, tras más de dos décadas, dice adiós a la Selección de Portugal, no sin antes dejar un legado gigante en la nación, un nombre y numerosos récords que, además de entrar en los libros de historia del futbol, también serán difíciles de superar.

Portugal, antes y después de Cristiano

Hablar de futbol portugués no es remontarse tan atrás como sí ocurre con Argentina, Brasil o Alemania, entre otros países, pues los lusos no eran una nación que destacara demasiado en el balompié internacional. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada del nuevo milenio, cuando, de la mano de nombres como Luis Figo y Cristiano Ronaldo, Portugal se convirtió en una de las candidatas a ganarlo todo durante más de dos décadas.

En 2003, la historia de Portugal dio un paso aún mayor, pues un muchacho nacido en la parroquia de São Pedro, en la isla de Madeira, hizo su debut con la Selección Mayor al ingresar por Figo en un amistoso ante Kazajistán. Desde entonces, la historia cambió por completo, pues el juvenil de 18 años se convirtió, años más tarde, en el máximo goleador del equipo, además de asumir el papel de capitán y referente.

Cristiano Ronaldo con Portugal l x:@Cristiano

Desde su debut hasta 2026, Cristiano Ronaldo fue una pieza clave en la historia de Portugal, pues llevó al equipo a ganar su primera Eurocopa en 2016, con Francia como rival en la Final, país que dos años después se convertiría en campeón del mundo en Rusia 2018. En aquel torneo, aunque salió de cambio por una lesión en el último partido, CR7 logró tres goles y tres asistencias.

Posteriormente llegaron un segundo y un tercer hito, pues Cristiano y Portugal ganaron en dos ocasiones la UEFA Nations League. El primer título llegó en 2019, tras vencer a los Países Bajos, mientras que el segundo lo consiguieron en 2025, al imponerse en penales a España. Aquel duelo también representó un choque generacional: Lamine Yamal (la nueva estrella mundial) contra CR7 (la vieja guardia).

Cristiano Ronaldo celebra conquista del trofeo Nations League | AP

Legado imbatible

Tras más de 20 años y con un polémico final, el Comandante de Portugal finalmente dice adiós a su selección. A través de un emotivo video, el jugador del Al-Nassr se despidió del equipo y de la afición, agradeciendo cada momento. A sus 41 años, CR7 deja a la selección con una marca de 146 goles en 234 partidos, siendo el máximo goleador en la historia de su país y el primero en anotar en seis Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo y Portugal en lo festejos tras la Eurocopa 2016 | AFP