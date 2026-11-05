El goleador británico aseguró su permanencia con el gigante de la Bundesliga

El Bayern Múnich aseguró a su máxima estrella. Tras coronarse con el Balón de Oro de este año, el delantero británico Harry Kane llegó a un acuerdo con la directiva bávara para extender su contrato hasta 2029. Esta firma prácticamente encamina el retiro del ariete inglés en Alemania, pues al finalizar su nuevo vínculo contractual contará con 36 años de edad, consolidando su legado en la élite europea.

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"Lo que comenzó como un gran fichaje se ha convertido, con el tiempo, en un capítulo especial de la historia del FC Bayern. Harry Kane cumple con todas las expectativas que se pueden tener en el futbol y se ha ganado un lugar en el corazón de los aficionados", celebró Herbert Hainer, presidente del club, mediante un comunicado oficial.

Los números históricos de Harry Kane con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Desde su llegada en la temporada 2023-2024 procedente del Tottenham Hotspur, el impacto de Kane en el esquema bávaro ha sido aplastante. Hasta el momento registra una impresionante cuota de 156 goles en 161 partidos oficiales, rendimiento que ha sido clave para que el Bayern Múnich conquiste dos títulos de Liga, dos Supercopas y una Copa de Alemania.

El atacante inglés expresó su entusiasmo por asegurar su futuro bajo las órdenes del estratega belga: "En el Bayern me siento como en casa: amo el club, a la afición, la ciudad de Múnich; tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí y quiero ganar muchos más títulos con este magnífico club", declaró el goleador.

Penal cobrado por Harry Kane l AP

Harry Kane se queda en Alemania

Con esta renovación se disipan por completo las especulaciones que colocaron a Kane en la órbita de otras potencias internacionales. A lo largo del presente año se manejaron versiones que situaban al delantero inglés en el radar del FC Barcelona en España, así como en las filas del Al-Hilal de la liga saudí; sin embargo, ninguna de las dos opciones despertó el interés del futbolista por abandonar el balompié germano.

Harry Kane levanta la Supercopa de Alemania | AP