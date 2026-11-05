El adiós del Comandante del cuadro lusitano generó reacciones en todo el mundo balón

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal y generó una ola de reacciones alrededor del mundo. La figura lusitana acaparó las portadas de la prensa internacional, desde titulares que engrandecieron su leyenda hasta mensajes que resumieron con un emotivo adiós el final de su trayectoria con el combinado nacional.

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El anuncio se produjo este jueves 5 de noviembre, cuando el delantero de 41 años publicó un video en sus redes sociales para confirmar su despedida después de 23 años representando a su país. La noticia tuvo repercusión inmediata en medios de Europa y América, que recordaron sus títulos, récords y el impacto que tuvo en distintas generaciones de aficionados.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

¿Cómo reaccionó la prensa internacional al retiro de Cristiano Ronaldo?

En Portugal, el diario A Bola dedicó su portada principal a las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador del conjunto lusitano, bajo el titular: "Jorge Jesus rompe el silencio sobre el adiós de Cristiano Ronaldo". El entrenador reconoció que intentó convencer al delantero de continuar con el equipo nacional, pero finalmente tuvo que aceptar su decisión, después de las diferencias que ambos protagonizaron durante la última concentración.

Por su parte, el periódico francés L'Équipe destacó el final de la trayectoria internacional del atacante con un mensaje dedicado a su condición de leyenda, mientras que Le Monde puso atención en el tono de su despedida. En España, Marca informó sobre el emotivo video publicado por el futbolista, mientras que AS recordó las dudas que existían sobre su presencia en la próxima convocatoria de Portugal.

Medios reaccionan al adiós de Cristiano Ronaldo | CAPTURA DE PANTALLA

En Inglaterra, The Guardian resaltó los 234 partidos y 146 goles que Cristiano Ronaldo acumuló con Portugal, además de recordar que su carrera internacional comenzó en agosto de 2003. La BBC también dedicó espacio a la noticia y destacó la despedida de uno de los grandes referentes del futbol portugués, quien disputó seis Copas del Mundo antes de anunciar su decisión.

La noticia también llegó a Italia y Sudamérica. La Gazzetta dello Sport recuperó las palabras de agradecimiento del portugués, mientras que Corriere della Sera destacó su decisión de entregar el histórico dorsal número siete. En Argentina, Olé retomó el mensaje en el que Ronaldo aseguró haber entregado todo por su selección, mientras que el brasileño O Globo recordó el desgaste que existió entre el delantero y Jorge Jesus.

Medios reaccionan al adiós de Cristiano Ronaldo | CAPTURA DE PANTALLA

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal después de 23 años de historia

La despedida de Cristiano Ronaldo puso fin a una de las trayectorias más extensas en el futbol de selecciones. El atacante cerró su participación con 234 encuentros y 146 anotaciones, registros que lo colocaron como el jugador con más partidos internacionales y el máximo goleador histórico del futbol masculino de selecciones. Además, conquistó la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.