Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: todos los récords que dejó CR7 con su Selección

El Comandante puso fin a 23 años de trayectoria internacional con 146 goles, 234 partidos y tres títulos conquistados

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal a los 41 años, después de 23 años defendiendo los colores de su país. El delantero cerró una de las trayectorias más extensas en el futbol internacional, con una colección de récords individuales y tres títulos que marcaron una etapa en la historia del combinado lusitano.

Desde su debut en agosto de 2003, Cristiano Ronaldo disputó 234 partidos, anotó 146 goles y repartió 45 asistencias con Portugal. Sus números lo colocaron como el máximo goleador histórico del futbol masculino de selecciones y el jugador con más encuentros internacionales, además de establecer registros en competencias como la Copa del Mundo y la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo, leyenda de Portugal | AP

¿Cuáles son los récords que Cristiano Ronaldo dejó con Portugal?

Uno de los principales récords de Cristiano Ronaldo fue convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones con 146 anotaciones. En septiembre de 2021 superó la marca del iraní Ali Daei y posteriormente amplió su ventaja sobre otros futbolistas como Lionel Messi, quien acumulaba 126 tantos con Argentina. Además, el portugués registró diez hat-tricks, 28 dobletes y dos partidos en los que consiguió cuatro goles.

El atacante también estableció la marca de 234 partidos internacionales, cifra que alcanzó después de participar en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas. Otro de sus registros fue haber marcado al menos un gol con Portugal durante 23 años naturales consecutivos, desde 2004 hasta 2026, una muestra de su permanencia como referente ofensivo del conjunto nacional.

Cristiano Ronaldo festeja su gol contra Croacia | AP

En las Copas del Mundo, Cristiano Ronaldo participó en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. El Comandante se convirtió en el primer futbolista masculino en marcar en seis Mundiales diferentes, además de cerrar su participación con 11 anotaciones en 27 encuentros, superando los nueve goles que Eusébio consiguió con Portugal en esta competencia.

La Eurocopa también formó parte de sus principales registros. El delantero terminó como el máximo goleador histórico del torneo con 14 tantos en 30 partidos de fase final, además de marcar en cinco ediciones distintas. A estas cifras sumó 41 anotaciones en eliminatorias europeas y otras 41 en clasificatorios mundialistas, mientras que su producción total entre fases finales de Mundiales y Eurocopas alcanzó 25 goles en 57 encuentros.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

Cristiano Ronaldo y los tres títulos que conquistó con Portugal

Más allá de sus récords individuales, Cristiano Ronaldo fue protagonista de los primeros tres títulos oficiales conquistados por la Selección de Portugal. El primero llegó en la Eurocopa de 2016, cuando el conjunto lusitano derrotó a Francia en la Final, pese a que el delantero tuvo que abandonar el encuentro por una lesión durante la primera mitad.