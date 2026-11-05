Jorge Jesus rompe el silencio sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: "le pedí que siguiera"

El entrenador de la Selección Portuguesa reconoció que intentó convencer al delantero de continuar con el combinado nacional

El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal continúa generando reacciones dentro del futbol internacional. Después de que el delantero de 41 años anunciara su despedida del combinado lusitano, Jorge Jesus, entrenador de las Quinas, rompió el silencio y reconoció que intentó convencer al histórico capitán de continuar representando a su país.

En declaraciones a Canal 11, el estratega portugués explicó que mantuvo conversaciones con Cristiano Ronaldo antes de presentar su primera convocatoria, pues contemplaba al atacante dentro de sus planes deportivos. Sin embargo, la decisión de poner fin a su trayectoria internacional fue tomada por el propio futbolista, después de 23 años defendiendo los colores de Portugal.

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en una conferencia de prensa | AP

¿Qué dijo Jorge Jesus sobre el retiro de Cristiano Ronaldo?

"Tuvimos la oportunidad de conversar sobre este asunto antes de la primera lista. Le pedí que siguiera conmigo", declaró Jorge Jesus, quien reconoció que su intención era mantener al delantero dentro de la plantilla. Pese a sus intentos por convencerlo, el entrenador aseguró que únicamente le correspondía "respetar y aceptar" la decisión del histórico goleador.

El técnico también dedicó palabras de reconocimiento a Cristiano Ronaldo, a quien dirigió anteriormente durante su etapa en el Al-Nassr de Arabia Saudita. "Siempre estará en el corazón de los portugueses. Es un referente global, un emblema para nuestra juventud y una pieza fundamental de la historia de nuestra selección", expresó Jesus sobre el legado del atacante.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

La despedida de Cristiano Ronaldo se hizo oficial mediante un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó que no volvería a vestir la camiseta de Portugal. "Llegó el momento de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Jamás la consideré únicamente mía, pero durante 23 años asumí el privilegio y la enorme responsabilidad de vestirla", señaló el delantero en su mensaje.

Con su retiro, Cristiano Ronaldo puso fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003. Durante ese periodo, el delantero disputó 234 partidos y anotó 146 goles con Portugal, además de conquistar la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, convirtiéndose en uno de los principales referentes históricos del combinado lusitano.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol | AP

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus tuvieron diferencias antes del retiro

La salida del delantero ocurrió después de varias semanas de tensión dentro de la Selección Portuguesa. Durante el encuentro contra Noruega, disputado a finales de septiembre, Jorge Jesus ordenó a Cristiano Ronaldo realizar ejercicios de calentamiento, pero finalmente decidió no darle minutos de juego, situación que evidenció las diferencias entre ambos.