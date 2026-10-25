El delantero de 22 años ingresó al minuto 60 en la Jornada 9 de la Primeira Liga

El atacante mexicano Patricio 'Pato' Salas sumó una nueva oportunidad en el futbol de Europa este domingo 25 de octubre. En la Jornada 9 de la Primeira Liga de Portugal, el delantero azteca ingresó al minuto 60 en la visita del Famalicão ante el Rio Ave, encuentro donde su equipo encaminó una contundente victoria por 0-3 para reencontrarse con el triunfo.

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Salas arrancó el compromiso desde el banquillo de suplentes, observando una primera mitad cerrada y sin goles. Para el complemento, la escuadra visitante destrabó el encuentro al 48' con una anotación de Roméo Beney, abriendo el camino para que el estratega diera juego al canterano americanista en la última media hora del cotejo en sustitución de Tamás Szűcs.

Mayor continuidad para el 'Pato' Salas tras la eliminación en Copa

El ingreso de Salas representó una mayor carga de minutos a comparación de su última aparición, donde únicamente disputó la recta final en la dolorosa eliminación del Famalicão ante el USC Paredes en la Copa de Portugal.

A diferencia de su participación previa de solo un par de minutos, Salas contó con 30 minutos sobre el terreno de juego para mostrarse en el ataque y ayudar a mantener la ventaja visitante. A sus 22 años, el delantero se encuentra en proceso de consolidación en el balompié lusitano tras llegar cedido a préstamo procedente de las Águilas del América.

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