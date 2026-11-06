Un duelo clave por salir del descenso y pelear por el liderato de LaLiga

La actividad del balompié español presenta uno de sus encuentros más llamativos del fin de semana. El Valencia de Javier Aguirre recibirá al Real Madrid de José Mourinho este sábado 7 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio de Mestalla, en compromiso correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se podrá ver en vivo en México a través de la señal de Sky Sports.

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¿Cómo llegan Valencia y Real Madrid a la Jornada 12 de LaLiga?

El compromiso enfrentará a dos instituciones con objetivos completamente opuestos en la clasificación general. Por un lado, el Valencia llega ubicado en la posición 19 con nueve puntos (producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas), urgiéndole sumar unidades para abandonar la zona de descenso.

Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación | x: Valencia

Los pupilos del 'Vasco' Aguirre llegan motivados tras conseguir su primer triunfo bajo el mando del mexicano el pasado 1 de noviembre, cuando superaron 1-0 al Elche con anotación de Umar Sadiq. Además, Aguirre volverá a medirse ante un rival al que ya ha derrotado en cuatro ocasiones como entrenador (dos con Osasuna, una con Zaragoza y otra con Mallorca en febrero de 2023).

En la otra acera, el Real Madrid dirigido por José Mourinho ocupa el tercer puesto con 27 unidades, apenas tres por debajo del líder Barcelona (30 puntos). El conjunto merengue registra nueve victorias y dos descalabros en 11 fechas, presumiendo 28 goles a favor y 10 en contra. Los blancos aterrizan en Mestalla con una racha de seis triunfos consecutivos en el campeonato, viniendo de golear 3-0 al Racing de Santander gracias a los tantos de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

Diomande sigue en plan grande con el Real Madrid y marca otro golazo | AP

Dónde ver en vivo el Valencia vs Real Madrid