RFEF aplaza sanción a Jesús Owono tras la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina todavía no determina el castigo para el portero del Andorra

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció las sanciones correspondientes a la Jornada 12 de LaLiga Hypermotion, aunque dejó pendiente la resolución sobre Jesús Owono, portero del FC Andorra, quien fue expulsado durante la acción que derivó en la muerte del futbolista Jesús de Miguel, en el encuentro frente al Tenerife.

El Comité de Disciplina decidió aplazar su determinación debido a los procedimientos reglamentarios que todavía deben cumplirse. La resolución se conocerá una vez que los clubes involucrados tengan oportunidad de presentar sus respectivas alegaciones sobre los acontecimientos registrados durante el compromiso.

El Juez Único de Competición dio por terminado oficialmente el encuentro este miércoles, por lo que el marcador de 2-2 quedó establecido como resultado definitivo. La decisión permitió cerrar administrativamente el partido, aunque los expedientes disciplinarios relacionados con las expulsiones todavía permanecen abiertos.

Jesús Owono jugando para el Deportivo Alavés | AFP

¿Por qué la RFEF todavía no sanciona a Jesús Owono?

La decisión de posponer el castigo responde a los plazos establecidos por la competición para que los equipos presenten sus argumentos. Además del caso de Owono, las expulsiones de Lautaro de León, del Andorra, y Dani Martín, del Tenerife, también serán analizadas posteriormente por las autoridades disciplinarias.

De acuerdo con el acta elaborada por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, el guardameta recibió la tarjeta roja directa después de disputar un balón con la pierna elevada e impactar sobre su adversario. El silbante consideró que la intervención se produjo con una fuerza desmedida, motivo por el que determinó su expulsión.

Tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, el Juez Único justificó la decisión de no reanudar el compromiso por las circunstancias excepcionales del acontecimiento. El organismo apeló a criterios de sensibilidad, humanidad y respeto hacia la familia, los compañeros y las personas cercanas al futbolista.

Tenerife despide a Jesús de Miguel | clubdeportivotenerife.es

José Corpas recibe tres partidos de suspensión en LaLiga Hypermotion

En contraste con el expediente pendiente de Owono, la RFEF confirmó una suspensión de tres partidos para José Corpas, jugador del Albacete Balompié, después de su expulsión durante el enfrentamiento contra el CE Sabadell. El atacante impactó en el rostro de Quadri Liameed cuando intentaba rematar un balón, una acción que provocó que su rival necesitara atención médica en un hospital, donde se descartaron lesiones graves.

El Albacete presentó un recurso al considerar que el contacto fue involuntario y ocurrió durante una disputa propia del juego. Sin embargo, el Comité de Disciplina rechazó las alegaciones y mantuvo la sanción de tres encuentros, al considerar que la acción constituyó juego peligroso.