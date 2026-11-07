José Mourinho y sus estrellas se robaron los tres puntos de Mestalla

Poco duró la ilusión para Javier Aguirre. Luego de una semana llena de elogios entre el Vasco y José Mourinho, finalmente se concretó el duelo entre el Real Madrid y el Valencia, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, mismo que terminó con un contundente 0-3 a favor del cuadro merengue.

Máquina blanca

En un partido que, durante los primeros 10 minutos, estuvo marcado por la emotividad de los homenajes a Jesús de Miguel, el cuadro merengue logró imponerse a los blanquinegros de principio a fin, dejando dos mitades con la balanza inclinada hacia un solo lado.

Real Madrid celebrando el gol de Valverde en LaLiga | AP

El primer aviso llegó a los 14 minutos, luego de que Yan Diomande probara con un disparo de pierna zurda, pero este terminó en las manos de Stole Dimitrievski. Seis minutos después, el estadio vibró por unos breves instantes cuando Guido Rodríguez anotó un gol en una jugada a balón parado para el Valencia; sin embargo, la anotación no subió al marcador por fuera de juego.

A los 28 minutos, el Madrid confirmó su dominio, todo gracias a un disparo de media distancia de Fede Valverde, derivado de un rebote en un tiro libre. Apenas 10 minutos después, llegó el segundo tanto tras una gran jugada individual de Bellingham, que Arda Güler terminó rematando frente al arco.

Minuto de aplausos para Jesús de Miguel en LaLiga | AP

Valencia no despertó nunca

Pese a las grandes expectativas que generaba el duelo desde los banquillos entre el estratega lusitano y el mexicano, el Valencia dejó mucho que desear, pues el segundo tiempo fue una réplica del primero. Los locales jamás encontraron la manera de superar a la defensa merengue.

Con una gran actuación de Dimitrievski, el Valencia evitó dos goles más: un disparo de Mbappé en un mano a mano y una doble jugada que involucró a Bellingham y una chilena del propio Kylian.

Desafortunadamente, las cosas se pusieron todavía más difíciles en los minutos finales. Después del minuto 70, y tras un parón por una situación en las gradas, el Madrid marcó el tercer y definitivo tanto del encuentro, gracias a una buena definición de Mbappé en un mano a mano.

A los 90+4, el colegiado dictaminó el final del partido, dejando un 0-3 definitivo. Con este resultado, Javier Aguirre dejó atrás su marca de menos de dos goles recibidos en sus últimos partidos y volvió a caer en la tabla. Por su parte, los merengues apretaron la lucha por el liderato, que tomará un rumbo importante el domingo, cuando el Barcelona se mida al Atlético de Madrid.