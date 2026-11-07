Un coleccionista le mostró todos sus jerseys al astro argentino y este las hizo más especial

Tener una playera autografiada del Barcelona, Argentina o algún equipo del que formó parte por Lionel Messi es un sueño para muchos aficionados, pero contar con todas las camisetas que ha utilizado a lo largo de su carrera y, además, conseguir que el propio futbolista las firme es algo que pocos pueden presumir.

Colección invaluable

Un video que circula en redes sociales mostró el momento en el que un coleccionista visitó las instalaciones del Inter Miami para encontrarse con el ex campeón del mundo. El seguidor llegó preparado con una colección que recorre prácticamente toda la trayectoria del argentino, desde sus primeros años en el Barcelona hasta su actual etapa en el futbol estadounidense.

Entre las camisetas que llevó se encontraban distintos modelos que Messi utilizó con el conjunto blaugrana, así como las correspondientes a sus etapas con otros clubes y con la Selección de Argentina, con la que conquistó la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo reaccionó Messi al ver la colección?

El aficionado no dejó pasar la oportunidad y le pidió a Leo que firmara cada una de las playeras. Para su fortuna, el delantero aceptó sin inconvenientes y comenzó a autografiar los jerseys que le presentaba.

José Mourinho y Lionel Messi en un Clásico de LaLiga entre Real Madrid y Barcelona | AFP

Mientras Messi revisaba las prendas, el coleccionista le compartía algunas de las historias detrás de cada camiseta y las experiencias que había vivido para conseguirlas. El futbolista escuchaba con atención y en más de una ocasión se mostró sorprendido por el recorrido que había detrás de aquella colección.