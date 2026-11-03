¡La primera sin Messi! Scaloni presenta convocatoria de Argentina para la Fecha FIFA de noviembre

Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras partido contra Argelia | AP

La Albiceleste enfrentará a Uruguay y Costa Rica en sus próximos compromisos internacionales

La Selección de Argentina comienza a preparar una nueva etapa rumbo a sus próximos compromisos internacionales. Lionel Scaloni presentó la convocatoria de la Albiceleste para la Fecha FIFA de noviembre, en la que destacan algunas novedades y la ausencia de Lionel Messi, en una lista que marca una nueva oportunidad para observar alternativas dentro del combinado campeón del mundo.

El conjunto argentino tendrá dos pruebas durante esta ventana internacional: primero visitará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente se enfrentará a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Entre las principales novedades aparece Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo vuelven a recibir el llamado del entrenador.

¿Quiénes son los convocados de Argentina para la Fecha FIFA?

Scaloni presentó una lista con futbolistas de experiencia internacional y jóvenes que buscan consolidarse en la selección mayor. La principal sorpresa es la inclusión de Aaron Anselmino, defensor que tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta albiceleste.

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresan después de no haber formado parte de la convocatoria anterior. La lista también contempla nombres habituales como Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El 11 titular de la Selección Argentina para el último juego de Messi | AP

Estos son los futbolistas convocados por Argentina:

Porteros

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensas

Gonzalo Montiel (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Aaron Anselmino (Chelsea).

Mariano Troilo (Parma).

Leonardo Balerdi (Roma).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Román Vega (Zenit).

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Máximo Perrone (Como).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Nicolás Paz (Como).

Matías Soulé (Roma).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Thiago Almada (River Plate).

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Jugadores de Argentina celebrando el último gol de Messi con la selección | AP

¿Cuándo juega Argentina en la Fecha FIFA de noviembre?

La Albiceleste tendrá dos compromisos para continuar con su preparación internacional. El primero será ante Uruguay, en un enfrentamiento que promete ser una de las pruebas más exigentes de esta ventana.

Posteriormente, Argentina se medirá con Costa Rica en Córdoba, donde cerrará su actividad de noviembre ante su afición.

Calendario de Argentina:

Argentina vs. Uruguay : viernes 13 de noviembre, en La Bombonera.

Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes.