El guardameta argentino confesó que aún sufre una limitación en el dedo anular de su mano derecha tras una fractura previa a la Copa del Mundo

La gloria eterna suele cobrarse algunas facturas físicas. En una reciente charla con el periodista Gastón Edul, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, dejó al descubierto una impactante secuela derivada de la lesión que sufrió semanas antes de arrancar la máxima justa internacional defendiendo la valla del Aston Villa.

A pesar de padecer una fractura en su mano derecha, el guardameta marplatense priorizó su sueño mundialista y decidió seguir adelante con su preparación competitiva. Para hacer posible su participación bajo los tres postes, el cuerpo médico diseñó una protección especial adaptada milimétricamente a su guante.

Gracias a este ingenioso sistema de sujeción, el portero pudo disputar cada uno de los encuentros del torneo y consolidarse como la gran figura del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez en conferencia de prensa l AP

Sin embargo, el esfuerzo cobró factura permanente: al mostrar su extremidad durante la entrevista, el arquero evidenció la imposibilidad de doblar por completo el dedo anular, sentenciando con absoluta naturalidad: "Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya".

Nuevos proyectos familiares en Inglaterra y vigencia en la Albiceleste

Más allá de esta marca imborrable en su físico, el rendimiento del portero sudamericano se mantiene en la élite mundial, consolidándose fecha a fecha como un referente indiscutible tanto en el futbol inglés como en las convocatorias de la Albiceleste, donde continúa escribiendo páginas doradas.

Dibu Martínez tuvo una gran actuación | AP