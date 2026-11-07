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Sigue al Valencia vs Real Madrid en vivo

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Valencia vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado

Valencia vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
10:30 - 7 de noviembre de 2026

Actualizado a 10:33 - 7 de noviembre de 2026

Javier Aguirre y José Mourinho se miden cara a cara en busca de un triunfo fundamental para ambos

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Comienza la previa al partido más llamativo de LaLiga del día sábado.

El Valencia del mexicano Javier 'Vasco' Aguirre recibe en el mítico Estadio de Mestalla al Real Madrid de José Mourinho.

Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación | x: Valencia

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