Valencia vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado

Aldo Jair Martínez Escalante 10:30 - 7 de noviembre de 2026 Actualizado a 10:33 - 7 de noviembre de 2026

Javier Aguirre y José Mourinho se miden cara a cara en busca de un triunfo fundamental para ambos