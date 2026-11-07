Valencia vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 12 | Transmisión, goles y resultado

Comienza la previa al partido más llamativo de LaLiga del día sábado.
El Valencia del mexicano Javier 'Vasco' Aguirre recibe en el mítico Estadio de Mestalla al Real Madrid de José Mourinho.
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Actualizado a 10:33 - 7 de noviembre de 2026
Javier Aguirre y José Mourinho se miden cara a cara en busca de un triunfo fundamental para ambos
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Comienza la previa al partido más llamativo de LaLiga del día sábado.
El Valencia del mexicano Javier 'Vasco' Aguirre recibe en el mítico Estadio de Mestalla al Real Madrid de José Mourinho.
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