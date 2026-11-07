¡Sufren en casa! Arsenal vence por la mínima al Hull City y se mantienen en la cima

Los Gunners batallaron ante unos combativos Tigres, pero un gol de Ødegaard les permitió quedarse con los tres puntos

El Arsenal tuvo que trabajar más de lo esperado para mantener su paso en la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta se encontraron con un Hull City que no les facilitó las cosas en el Emirates Stadium, pero encontraron la recompensa en la recta final del partido para imponerse 1-0 y asegurar tres puntos importantes antes del parón de selecciones.

Desde los primeros minutos, los visitantes dejaron claro que no serían un rival sencillo. Con un planteamiento ordenado y mucha intensidad en la disputa del balón, el Hull consiguió incomodar al líder del campeonato, que tuvo dificultades para encontrar espacios y generar oportunidades claras frente al arco rival.

Martín Ødegaard con Arsenal | AP

Ødegaard rompe el cero

Aunque los Gunners tuvieron mayor presencia en campo contrario, les faltó precisión para transformar esa superioridad en peligro. Kai Havertz fue uno de los jugadores que tuvo problemas para encontrar su mejor versión y, antes del descanso, protagonizó una acción polémica dentro del área, luego de recibir una sujeción que parecía penalti. Sin embargo, la jugada no prosperó debido a que el alemán se encontraba en fuera de juego.

Para el complemento, el panorama no cambió demasiado. El Hull mantuvo su propuesta de partido físico, cerró los caminos hacia su portería y obligó al Arsenal a buscar alternativas para romper el cero. El reloj avanzaba y la incertidumbre crecía en las tribunas del Emirates Stadium, donde los locales no conseguían encontrar la fórmula para ponerse en ventaja.

Arsenal vs Hull City en Premier League | AP

La resistencia visitante finalmente cedió cuando faltaban 15 minutos para el final. Noni Madueke probó suerte con un disparo que Konstantinos Tzolakis consiguió detener, pero el guardameta griego dejó el balón a merced de Martin Ødegaard, quien apareció en el momento indicado para aprovechar el rebote y mandar la pelota al fondo de las redes. El remate del noruego contó con un desvío defensivo que terminó por favorecer a los londinenses.

Con el 1-0 en el marcador, el Hull no bajó los brazos y adelantó sus líneas en busca de una reacción que le permitiera rescatar al menos un punto. La apuesta provocó que los visitantes dejaran espacios en defensa, situación que el Arsenal intentó aprovechar para liquidar el encuentro y evitar cualquier sorpresa en los minutos finales.

Madueke tuvo la oportunidad más clara para ampliar la diferencia después de una gran asistencia de tacón de Mikel Merino. El extremo quedó en una posición favorable para definir, pero no consiguió capitalizar la ocasión y dejó con vida al conjunto visitante, que todavía intentó inquietar a los locales.

Konstantinos Tzolakis de Hull City y Noni Madueke de Arsenal | AP

Arsenal mantiene el liderato antes del parón