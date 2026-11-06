El técnico del Bayern Munich evoluciona en su recuperación según su auxiliar

Luego de dos semanas de ausencia, el director técnico del Bayern Munich, Vincent Kompany, se encuentra rumbo a una rehabilitación completa después de desplomarse en un entrenamiento con su equipo, declaró este viernes su asistente Aaron Danks.

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El incidente del belga ocurrió el pasado 23 de octubre en una sesión con la reserva. Lo llevaron al hospital y lo trataron por irritación meníngea; es decir, por una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal. Por otro lado, Danks declaró que ha tenido contacto con el exfutbolista y que las cosas van por buen camino:

Vincent Kompany durante un entrenamiento de Bayern Munich | AP

He tenido algunas llamadas telefónicas muy buenas con Vince. Parece muy positivo y da la impresión de estar bien encaminado hacia una recuperación total. La pausa internacional ofrece una buena oportunidad para reflexionar y ver cuándo puede regresar

Kompany l AP

Por lo pronto, el inglés seguirá como entrenador sustituto, por quinta vez consecutiva, para el duelo del sábado en la Bundesliga contra el Mainz. Además, cabe mencionar que el cuadro bávaro no tendrá encuentros oficiales hasta el 20 de noviembre por la Fecha FIFA.

¿Cómo le fue al Bayern Munich en la ausencia de Vincent Kompany?

En los cuatro duelos sin la dirección de Kompany, el Bayern tuvo margen de 3 ganados y un empate. Venció al Friburgo por 1-3, doblegaron al Magdeburg 6-1, igualaron 2-2 con el Borussia Dortmund y derrotó al Atlético de Madrid 0-2.