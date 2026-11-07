Mourinho consuela a Javier Aguirre tras vencerlo: "Mis jugadores son mucho mejores que los tuyos"

El entrenador portugués reveló la conversación que tuvo con el Vasco después del partido entre Real Madrid y Valencia

José Mourinho volvió a mostrar su personalidad fuera de la cancha y protagonizó un momento particular con Javier Aguirre después del enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia. El estratega portugués confesó que tuvo una conversación con el técnico mexicano al finalizar el encuentro, en la que le dejó un mensaje directo sobre la diferencia entre sus respectivos equipos.

" No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos", fue la frase que Mourinho compartió ante los medios de comunicación al revelar lo que le había dicho al Vasco. El entrenador madridista explicó que sus palabras no representaban una crítica hacia la capacidad del mexicano, sino un reconocimiento a la calidad individual de los futbolistas que tiene a su disposición.

Mourinho reconoce la experiencia de Javier Aguirre, pero destaca la plantilla del Real Madrid

El técnico portugués también tuvo palabras de reconocimiento para Aguirre, a quien calificó como un entrenador con mucha experiencia y capacidad para dirigir a sus equipos. Sin embargo, consideró que contar con jugadores de mayor calidad representa una ventaja importante al momento de competir por los resultados.

"El problema no es Aguirre, que es un gran entrenador con gran experiencia, pero la verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos. Y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar", explicó Mourinho.

De esta manera, el estratega dejó claro que, desde su perspectiva, la diferencia entre ambos conjuntos no pasa necesariamente por la capacidad de sus entrenadores, sino por las herramientas futbolísticas que tienen a su disposición.

Jude Bellingham y Arda Güller celebrando un gol del Real Madrid | AP

Javier Aguirre también elogió a Mourinho antes del encuentro

La relación entre ambos técnicos también quedó reflejada en las declaraciones previas al partido. Javier Aguirre reconoció la trayectoria del portugués y destacó el respeto que mantiene por él.

"Es muy buen amigo, buen entrenador y solo tengo palabras de agradecimiento por él. Siempre ha sido un caballero conmigo, ha hecho historia y merece todos mis respetos", expresó el Vasco antes del enfrentamiento.